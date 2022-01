Encarcelan a mujer que creo 30 perfiles falsos de su ex para incriminarlo por acoso

Una mujer diseñó una 'red de engaños' al crear 30 perfiles de Instagram , por un tiempo de cinco meses, con la única finalidad de hacerse pasar por su exnovio e incriminarlo como un acosador violento.

Courtney Ireland-Ainsworth, de tan solo 20 años y oriunda de Brackendale, Runcorn ( Reino Unido ), recibió una condena a prisión por 10 meses y una orden de restricción de diez años contra Louis Jolly, su expareja y supuesto agresor.

Todo comenzó en el momento en que la pareja terminó una relación de dos años y, a partir de ahí, la mujer incurrió en el delito de suplantación de identidad, entre julio y diciembre de 2020, para vengarse de su ex.

Durante ese lapso, Ireland-Ainsworth hizo diez declaraciones policiales sobre Jolly, además de inventarse que, en una ocasión, intentó apuñalarla en el pecho. Por otro lado, involucró a su madre en el caso y le pidió que testificara a su favor.

Debido a esto, el hombre fue arrestado en seis ocasiones y pasó 81 horas en custodia e, igualmente, perdió su trabajo, le instauraron un toque de queda por 12 horas al día, tuvo vigilancia electrónica cada que vez que salía de su domicilio, entre otras cosas, afirma Liverpool Echo .

Finalmente, en un informe otorgado por la compañía Meta, la justicia británica descubrió que Ireland-Ainsworth estaba detrás de todo esto, pues, al menos 17 de las cuentas falsas fueron creadas desde su dirección IP.

De acuerdo con medios locales, la joven fue arrestada a finales de 2020 y confesó el crimen y, este lunes 17 de enero, fue enviada a prisión, aunque su sentencia se redujo ya que su abogado, Jim Smith, aclaró que su cliente era inmaduro para ese entonces y le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático (TEPT).

"Perdí peso como resultado de esto. Estaba afectando mi sueño, no podía relajarme. He sufrido ataques de pánico. Descubrí que estaba agitado y nervioso, especialmente por la noche, y más si alguien tocaba mi puerta. En mi punto más bajo sentí que no valía la pena vivir y pensé que estaría mejor muerto", declaró Jolly, quien quedó absuelto de todo cargo en su contra.