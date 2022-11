Encuentran cadáver de joven desmembrado con letrero acusándolo de ladrón; el video es escalofriante

A través de las redes sociales se hizo viral un video, aparentemente, de un nuevo caso de justicia por mano propia; un joven fue encontrado en zona boscosa de Sabanalarga, Atlántico, con signos de tortura y con un letrero en el que lo acusaban de ser un ladrón.

Según medios locales, el hombre fue identificado como José Daniel Castillo Querales, quien era conocido como 'Yanbi', de 23 años de edad y de nacionalidad venezolana.

El hecho fue dado a conocer a las autoridades por varios motociclistas que en principio encontraron partes del cuerpo del hombre sobre la vía y a pocos metros la aterradora escena del macabro crimen.

Así mismo, junto al cadáver, un letrero escrito a mano que indicaría que se habría tratado de una venganza y en que los responsables estarían justificando el crimen.

“El joven pagó con su vida los robos que hizo en La Cordialidad en el 2022. Esto le pasó por ladrón y esto le pasará a los jíbaros de los municipios. Esto le pasará a todos los que sigan haciendo daño en el municipio de Sabanalarga", decía el frío mensaje.

A través de las redes sociales y tras la viralización del video, algunos usuarios y habitantes del municipio rechazaron el crimen, mientras que otros apoyaron el hecho debido al aumento de inseguridad.

"Así no vuelve a robar", "No me alegro pero cada quien recoge lo que siembra", "creo que hay otra forma de actuar", "así toca, porque jamás cambian ni aquí ni en EEUU", "en Venezuela también le hacíamos lo mismo a los Colombianos que iban allá a robar", son algunos de los comentarios en la escalofriante publicación que daría cuenta del hallazgo del cuerpo.

Un familiar de la víctima aseguró que la última vez que lo vieron con vida fue el pasado viernes a las 10:00 de la noche. Por su parte, las autoridades informaron que el hombre tenía antecedentes por hurto.

