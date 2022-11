La inseguridad en la ciudad de Bogotá va en aumento y por ese motivo la comunidad ha decidido tomar los casos por mano propia y darle 'paloterapia' a algunos delincuentes que logran ser capturados.

Ese fue uno de los tantos casos que se viralizó por medio de las redes sociales en el que se observa el momento justo en el que al parecer dos ladrones recibieron golpes con manos, pies, palos y hasta cascos de motos en el barrio La Felicidad, en el occidente de Bogotá, localidad de Fontibón.

Aunque este caso ocurrió el pasado 24 de octubre, la filmación de la comunidad enfurecida no deja de difundirse en las redes dejando claro que los ciudadanos ya se encuentran cansados de la inseguridad de la que son víctimas todos los días.

En el video se ve un momento en el que uno de los supuestos ladrones estaba recostado en un muro custodiado por algunas personas, mientras que el otro estaba en el piso acostado en forma fetal gritando de dolor pidiendo "auxilio".

Lo que se dice es que al parecer los dos jóvenes algunos minutos antes habían atracado y apuñalado a una víctima en el sector.

Como siempre ocurre con este tipo de noticias, la comunidad se pronunció al respecto apoyando la 'paloterapia', mientras que otros aseguran que la mejor forma de solucionar los problemas es dejando la situación en manos de las autoridades.

"No puedo negarlo; me da emoción y alegría ver como si nos podemos unir. Nunca una terapia ajena me había dado tanta felicidad", "Y el río tan cerca", "Bien hecho, esta es la gente que le pone el alma.", "No es fácil participar en una palotetapia cuando hay tanto celular grabando, la gente es inocente y graba todo", "Ya que la justicia en este país no sirve para nada, al pueblo le toca defenderse de esos malandros, ese caño sería el sitio perfecto para su eterno descanso después de la paloterapia", "Es mejor entregarlos a la Policía", son algunas de las opiniones de los usuarios de Twitter.

#Bogotá, #PALOTERAPIA en el sector de la felicidad, por la comunidad que se percato de la presencia de 2 🚫🐀🐀🚫🥊💥 #DelincuenciaDesatada #inseguridad pic.twitter.com/D8nLeOVgRL — paloterapia ®️ (@paloterapia_co) October 24, 2022

