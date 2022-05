Resulta difícil creer que un padre es capaz de agredir sexualmente a un ser indefenso el cual él mismo concibió, y que además se supone debe proteger 'contra viento y marea' como parte de su rol de figura de paterna. Sin embargo, lamentablemente son muchos los casos en los que estos personajes tan importantes en la vida de un hijo o una hija, cruzan la línea del respeto y pierden la cabeza, atreviéndose a llevar a cabo actos atroces que marcarán la vida de las victimas para siempre.

Este es el caso de Ricardo Crespo, un reconocido actor y cantante mexicano, al que se le impusieron cargos por abuso sexual a su propia hija, El caso llegó al tribunal gracias a su exesposa Angélica Rodríguez Cruz, quien se encargó de sacar a la luz las agresiones que él había cometido contra su hija en diversas ocasiones.

Publicidad

El escándalo se generó a principios del año 2021cuando las autoridades revelaron que Crespo indujo por varios años a la menor a realizar actos sexuales y "presenciar contenido pornográfico”. Adicionalmente, la joven en alguna ocasión hizo uso de sus redes sociales para contarle al mundo la infortunada situación que tuvo que vivir en manos de su padre.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”. expresó la joven en ese entonces.

Publicidad



Fue así como después de varios meses de investigación de los hechos, la justicia mexicana decidió condenar al agresor a 19 años de cárcel.

“El día 3 de mayo del presente, un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años de edad”, indica la sentencia.

Publicidad