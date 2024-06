La razón por la que el mayordomo de Dr. Velásquez habría acabado con él y su pareja

Julián Alberto Quintero Agudelo, mayordomo del Dr. Velásquez, confesó haber asesinado al productor musical y a su pareja sentimental, Astrid Sofía Riascos Valdés. La razón detrás de este hecho se vincula a celos y recriminaciones familiares.

Este 14 de junio de 2024, durante laaudiencia de solicitud de medida de aseguramiento, Julián Alberto Quintero Agudelo, el mayordomo del Dr. Velásquez, confesó los motivos que lo llevaron a cometer el doble homicidio.

Según su declaración, el asesinato fue provocado por una discusión acalorada mientras compartían bebidas alcohólicas.

Dr. Velásquez le habría dado contundente orden a su mayordomo

El fiscal encargado del caso narró lo manifestado por el imputado: "Me dijo que la abuela, o sea, mi madre, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué, él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal". Este comentario, hecho por el Dr. Velásquez en medio de tragos, desató la furia de Quintero Agudelo.

Impulsado por la ira y los efectos del alcohol, Julián Alberto Quintero Agudelo reaccionó de manera violenta.

"Me fui corriendo para mi casa, cogí la pistola traumática y me subí para donde se estaba haciendo la capilla y disparé", confesó.

Tras cometer el crimen, Quintero Agudelo llamó a la portería para pedir una patrulla urgente y ordenó al portero que no dejara salir a nadie.

El mayordomo ya tenía graves antecedentes

Julián Alberto Quintero Agudelo

, antes de trabajar como mayordomo, fue patrullero en la Policía Nacional. El 15 de febrero de 1997, causó la muerte de Yovanny Alexander Polanco Gutiérrez con su arma de dotación oficial, un hecho calificado por el Consejo de Estado como negligencia grave. Esto fue revelado en exclusiva por El Tiempo.

La Policía Nacional llegó a un acuerdo económico con la familia de Polanco, pero en 2019, Quintero Agudelo fue declarado responsable por la muerte y sentenciado a pagar una indemnización de 137 millones de pesos.

El Trágico Desenlace

El Dr. Velásquez, conocido por su carrera como exmanager de Blessd y destacado productor musical, fue encontrado sin vida con una herida de arma de fuego en la cabeza. Minutos después, el cuerpo de su pareja, Astrid Sofía Riascos Valdés, de 23 años, fue hallado en circunstancias similares.

En la audiencia, Quintero Agudelo admitió su culpabilidad y explicó que había cometido los asesinatos bajo los efectos del alcohol y la ira.

"Yo era la mano derecha de Daniel Alejandro e incluso nos queríamos mucho. Yo fui quien los maté a los dos", declaró al fiscal Franco.

