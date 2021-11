Patrullera trans Andrea Cortés ganó tutela y tendrá cambio de sexo

Andrea Cortés Guarín, la patrullera trans que fue destituida de su cargo por robar una crema en el mes de junio, interpuso una demanda en la que le pedía al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional un cambio de sexo.

Tras revisar la tutela, un juzgado de Bogotá falló a favor de Cortés y ordenó al Ministerio de Defensa un estricto acompañamiento al proceso de cambio de sexo.

La sentencia que tiene 20 páginas indica a la entidad del gobierno que “proceda a reunir al grupo multidisciplinario para que valoren a la señora Andrea Cortes Guarín, con el fin de determinar de manera conjunta e integral la viabilidad y acompañamiento en la cirugía de reasignación de sexo, como requisito para dicha intervención".

De igual forma el juzgado de la un plazo de 8 días a la entidad para que cumpla lo ordenado en la sentencia.

Sin embargo el fallo aclara que todo el proceso se define con la decisión médica, y la última palabra no recae sobre el Ministerio de Defensa.

Cabe recordar que cuando se presentó la destitución la uniformada expresó que la institución la consideraba “antinatural” por su condición sexual... y que no tiene sentido seguir luchando con una institución que a una mujer trans la ve como antinatural”.

Recordemos que el hecho sucedió en el mes de junio después de que la patrullera se viera envuelta en un escandalo por el supuesto robo de una crema facial. En su momento Andrea negó la acusación y ratificó que la crema se la habían regalado, sin embargo el caso pasó de ser interdisciplinario a penal.

En su momento cortés explicó lo sucedido y dijo que la vendedora le había ofrecido el producto para las ojeras que estaba en promoción "Le digo que sí, que me la llevo. Entonces la vendedora me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del COVID-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el migriñón y la crema, pago y me retiro del establecimiento".