¿Qué ocurrió con Blanca Pardo? Inesperado motivo que frenó exámenes de Medicina Legal

El fallecimiento de Blanca Pardo, la mujer de 72 años cuya muerte conmocionó al departamento de Nariño, se mantiene a la espera de respuestas oficiales mientras las autoridades aguardan los dictámenes periciales.

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En las últimas horas, Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, dio a conocer los motivos por los cuales el reporte científico definitivo aún no ha sido entregado a la Fiscalía General de la Nación.



¿Qué pasó con el informe de Medicina Legal sobre Doña Blanca Pardo?

El cuerpo de Blanca Pardo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal el pasado 31 de agosto. Desde esa fecha, los peritos forenses iniciaron los procedimientos correspondientes para avanzar en el análisis del caso.



Aunque la entidad emitió un dictamen preliminar inicial, el informe pericial definitivo todavía no ha llegado a la Fiscalía General de la Nación. Este documento es fundamental para aportar elementos técnicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con lo informado por la institución, se espera que el documento final sea remitido a la Fiscalía durante la próxima semana. Hasta entonces, las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias del fallecimiento de la mujer.

¿Por qué se retrasó el dictamen definitivo sobre el caso?

Si te preguntas el motivo de la demora, el director de la entidad explicó que la elaboración del documento enfrentó dificultades operativas que retrasaron los tiempos previstos.

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El obstáculo principal estuvo en las instalaciones de Medicina Legal en la sede regional suroccidente, ubicada en Cali, las cuales quedaron inhabilitadas para realizar determinadas pruebas de laboratorio a raíz de un evento sísmico registrado en la región.

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Entre los procedimientos afectados en Cali están los análisis de toxicología y biología, necesarios para estudiar las muestras e ingresar datos científicos al caso.

Por esta razón, las muestras tuvieron que ser trasladadas a otra ciudad del país para completar los análisis de laboratorio requeridos. Este traslado generó los problemas logísticos que repercutieron en los plazos fijados para emitir el informe final.

¿Se confirmó violencia sexual en la muerte de Blanca Pardo?

Una de las dudas más recurrentes en torno a este suceso es la posibilidad de que la víctima hubiera sufrido violencia sexual. Ante esta inquietud, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se ha establecido la existencia de violencia sexual en el caso.

Los investigadores están a la espera de los resultados concluyentes del informe pericial de Medicina Legal.

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Por ello, la entidad enfatizó que es clave no dar por establecidos hechos que siguen bajo indagación. La Fiscalía General de la Nación evaluará los resultados periciales junto con las demás pruebas disponibles para orientar las actuaciones que correspondan.

¿Cuáles son las cifras de violencia contra adultos mayores en Colombia?

Al margen del caso de Blanca Pardo, el director de Medicina Legal compartió estadísticas sobre la violencia contra personas mayores de 60 años en el país.

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Durante los primeros siete meses de 2026, la entidad registró 3.172 casos de violencia y lesiones en esta población, cifra superior a los 2.874 reportes documentados en el mismo lapso de 2025.

En cuanto a los homicidios contra adultos mayores, los registros mostraron una disminución: en los primeros siete meses de 2025 se reportaron 409 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 397.

En lo referente a presuntos delitos sexuales contra personas mayores, en 2024 se contaron 138 casos y en 2025 un total de 139, siendo las mujeres el 80 % de las víctimas registradas en este rubro.

¿Qué sigue en la investigación del caso de Blanca Pardo?

Por el momento, el avance del proceso judicial queda sujeto a la entrega del dictamen pericial definitivo de Medicina Legal a la Fiscalía General de la Nación, programado para la próxima semana.

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Hasta que se entreguen las conclusiones oficiales, no es posible confirmar las hipótesis ni definir con certeza las circunstancias del fallecimiento de Blanca Pardo en Nariño.

