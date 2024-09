Revelan identidad de colombiana fallecida en México; la arrollaron varios vehículos

El accidente que cobró la vida de Claudia Patricia Luna Castellón, una mujer colombiana de 45 años, ha conmocionado tanto a México como a Colombia. La víctima, oriunda de Arjona, fue atropellada en un impactante accidente múltiple en la carretera federal 57, específicamente en el kilómetro 2 del tramo que conecta Allende con Piedras Negras, en el norte de México.

La magnitud de lo ocurrido ha movilizado a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho.

Según los informes preliminares, el primer golpe fue propinado por un vehículo aún no identificado, conocido como "fantasma" por no detenerse a prestar ayuda tras el impacto. Este vehículo habría atropellado a Claudia Patricia y, al no detenerse, dejó su cuerpo tendido en la carretera.

Lamentablemente, su suerte empeoró cuando otros vehículos que transitaban por la misma vía no lograron esquivar el cuerpo, atropellándola nuevamente. La víctima quedó en un estado desgarrador, con restos esparcidos a lo largo de 96 metros, lo que dificultó en gran medida su identificación.

El reporte de este accidente llegó a las autoridades locales a través de conductores que se encontraban en un retén cercano, frente a las instalaciones del C4 en el municipio de Allende.

Ante la imposibilidad de realizar un reconocimiento visual debido al estado del cuerpo, la identificación de la víctima solo fue posible gracias a documentos personales encontrados en el lugar.

Las autoridades mexicanas han puesto en marcha una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer los detalles de este suceso y encontrar al conductor del vehículo "fantasma" que desencadenó la tragedia.

Aunque no se descarta la posibilidad de que otros conductores involucrados en el múltiple atropellamiento puedan ser también sujetos a investigaciones, el principal objetivo es ubicar al vehículo que, tras el primer impacto, abandonó la escena sin prestar ningún tipo de ayuda.

El tramo Allende-Piedras Negras, donde ocurrió el accidente, es conocido por su alto flujo vehicular y, en ocasiones, por la falta de visibilidad. Las autoridades han solicitado la colaboración de posibles testigos y han revisado cámaras de seguridad en los alrededores con la esperanza de obtener más pistas sobre el vehículo responsable.

