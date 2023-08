Se revelan detalles del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

La noticia de la macabra muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha causado cientos de reacciones tanto en los medios como en las redes sociales , un hecho en el que encontraron los restos del cafetero en bolsas de basura en un vertedero de Tailandia, país donde había viajado a encontrarse con un amigo.

Tras su muerte, las autoridades tailandesas capturaron al único sospechoso hasta ese momento, se trata de su amigo Daniel Sancho, un youtuber español, hijo de un reconocido actor de ese país. Este joven se acercó hasta una comisaria de la isla de Koh Phangan, donde reportó la desaparición del cirujano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Al principio Sancho negó estar involucrado en el macabro asesinato, pero gracias a heridas y marcas en sus brazos las autoridades sospecharon, lo que lo llevó a confesar el crimen: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, indicó Sancho en una entrevista con la agencia española EFE.

Publicidad

De acuerdo a la información de un medio local, las autoridades recorrieron la isla con el asesino para reconstruir los hechos, en esa diligencia Sancho declaró que todo comenzó cuando él se negó a tener relaciones sexuales con el cirujano colombiano, bajó su negación comenzó una pelea que lo llevó a golpearlo causándole la muerte, después vendría la descuartización del cadáver.

No obstante, su situación legal es complicada, ya que en ese país a este tipo de delitos se les penaliza con cadena perpetua o muerte por inyección local, teniendo en cuenta que sus declaraciones son confusas ya que: “La investigación reveló que Daniel Sancho se preparó comprando elementos para ocultar el cuerpo”, indicó Gen Surapong, encargado de la investigación.

Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada