VIDEO: A la cárcel, mamá del niño encontrado muerto en playa de Santa Marta

Este miércoles 8 de junio fue capturada Yenni Higuera, madre del niño que fue hallado en una playa de Santa Marta sin vida; la mujer es señalada de ser la responsable de la muerte del pequeño de 2 años de edad.

Sin alertar a la presunta responsable, la Policía Metropolitana de Santa Marta comunicó que uniformados adscritos a la Sijín e Infancia y Adolescencia de esta institución viajaron a Bogotá, donde lograron la captura en el sector de Puente Aranda.

Publicidad

En las imágenes se puede ver a la mujer de 25 años de edad ser interceptada por las autoridades sin poner resistencia.

Según las investigaciones, se logró la recolección del material probatorio que establece su presunta responsabilidad en la muerte del pequeño. Finalizadas las diligencias judiciales, el juez determinó detención intramural a la mujer.

Vale la pena mencionar que el cuerpo del niño fue encontrado el pasado 4 de abril en Buritaca, zona turística de Santa Marta, por algunos turistas; sin embargo, la madre, quien estaba de viaje con el menor, apareció solo 15 días después en Bogotá.

Según las investigaciones, la mujer, enfermera de profesión, había tenido algunas diferencias con el padre del niño y temía por su custodia, pues ya se venía adelantando un proceso legal, por lo que decidió viajar sin comentarle a nadie.

Publicidad

La presunta responsable fue captada por cámaras de vigilancia en establecimientos de la zona de Buritaca junto al niño. Las últimas imágenes del menor con vida son del 1 de abril, cuando la mujer ingresa a un restaurante con él en brazos; días después otra cámara la muestra caminando sola, descalza y a altas horas de la noche.

El padre del niño, Edwin Guerrero, viajó para ese entonces a la capital del Magdalena para identificar a su hijo.

Publicidad

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo”, indicó el hombre a Noticias Caracol.