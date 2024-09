Video: mamá de joven que murió en riña pactada por Facebook da crudas palabras

La muerte de Yeimis Daniela Vargas Parra, una joven de 19 años, ha dejado una profunda herida en su familia, especialmente en su madre, quien ha expresado su dolor y rabia en un conmovedor mensaje en redes sociales.

La tragedia ocurrió en Cimitarra, Santander, cuando Daniela fue herida de muerte por otra mujer tras haber pactado un encuentro a través de Facebook.

El encuentro fatal se dio la madrugada del 21 de septiembre, cuando Daniela, conocida por compartir videos de ella cantando, se reunió con su rival después de intercambiar varios mensajes hostiles.

La disputa, que comenzó por un malentendido, se intensificó rápidamente y culminó en una confrontación física, donde Daniela recibió dos heridas de arma cortopunzante, lo que le costó la vida poco después de su ingreso al hospital.

Mensaje de la madre de Daniela Vargas

En medio del dolor, Luz Amparo Parra, madre de Daniela, a través de un desgarrador mensaje en Facebook, dejó claro su sufrimiento y su incapacidad para perdonar a la mujer que le quitó a su hija.

"Que sea Dios quien perdone a esa mujer que le negó la oportunidad a mi hija de cumplir sus sueños y sus metas, porque yo no puedo perdonarla", expresó con profunda tristeza.

La madre de Daniela también compartió fotos de su hija y agradeció el apoyo recibido por quienes la han acompañado en este difícil momento.

Aunque la responsable del ataque no fue detenida en el lugar de los hechos, se entregó voluntariamente a las autoridades horas después. Sin embargo, no fue arrestada inmediatamente debido a que no se encontraba en flagrancia. La Policía adelanta una investigación para esclarecer lo sucedido y proceder con la captura formal y judicialización de la atacante.

Así fue el funeral de Daniela Parra:

