"Mi propósito en este mundo ya acabó": desgarradora carta de hija desaparecida de periodista

Las autoridades y familiares de la joven Sofía Katalina Morón Morales se encuentran en una incansable búsqueda de la joven de 15 años de quien se perdió su rastro en la mañana del domingo 10 de julio tras salir de su apartamento ubicado en Chapinero, en Bogotá.

Son más de 24 horas de incertidumbre en las que el papá de la menor de edad, Pepe Morón, y quien es periodista de RCN Radio no ha dejado de 'tocar puertas' en los medios y redes sociales para difundir la imagen de su niña, esperando obtener pronto razón sobre su paradero.

Y es que con el paso de las horas la angustia en el papá de Sofía aumenta desesperadamente ya que cuando llegaron a buscarla en el apartamento, donde fue vista por última vez, encontraron una carta sobre la cama de Pepe, en la que deja unas delicadas palabras y que llevarían a suponer que podría estar pensando en atentar contra su vida.

Pues fue el propio periodista quien dio a conocer el escrito del que advierte que "es bastante doloroso porque habla de no querer seguir viviendo".

En la carta Sofía Morón se dirige a su papá a quien le expresa que lo ama y le pide no enojarse por su decisión, al tiempo que señala: "Ya no seré más una carga ni tampoco una decepción para ti. Ya no me haré más la víctima. Ya no estaré más en esta vida".

Más adelante la joven escribe que siente su propósito en este mundo ya acabó y reconoce que "no sobreviviré un día en la calle".

En una de las frases que no es menos preocupante, la joven de 15 años señala que a diario personas mueren personas y "seré una de ellas".

El periodista Pepe Morón asegura desconocer los motivos que habrían llevado a si hija a escribir esa carta y lo que pueda estar planeado; pero a través de los medios envió un mensaje en el que, en medio de su inmenso dolor y angustia, le expresa a su hija que está "esperándola con los brazos abiertos".

Cabe recordar que Sofía Morón fue vista por última vez por un compañero de colegio, quien fue hasta su apartamento en la mañana del domingo a recoger una guitarra que había dejado allí. Luego de esta visita la joven habría salido de la vivienda, ubicada en la Carrera 4 con Calle 58, para encontrarse con un primo con quien se había citado en la estación de TransMilenio Marly, pero nunca llegó.

Tras encontrar la carta, personal del Gaula hizo presencia en el apartamento donde vive Sofía junto a su papá recolectar pistas que permitan ubicar a la joven.

En medio del desespero, el periodista pide a quien tenga información de su hija o la vea se comunique a la línea 123 o a su teléfono celular 3235139511.