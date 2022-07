Una angustiosa búsqueda realizan desde el domingo 10 de julio familiares de la joven Sofía Katalina Morón, de 15 años, quien desapareció luego de salir de su apartamento en el sector de Chapinero Alto.

La menor de edad es hija del periodista de RCN Radio Pepe Morón, quien desde la noche del domingo difundió la imagen de su hija con el fin de que la ciudadanía le ayude a ubicarla.

Según el relato del comunicador, su hija fue vista por última vez por un compañero de colegio quien fue hasta su apartamento en la mañana del domingo a recoger una guitarra que había dejado allí.

Luego de esta visita la joven habría salido de la vivienda, ubicada en la Carrera 4 con Calle 58, para encontrarse con un primo con quien se había citado en la estación de TransMilenio Marly.

Sin embargo, pasaron las horas y Sofía nunca llegó, por lo que el joven se dirigió hasta las instalaciones de la emisora a informarle al padre de Sofía sobre la extraña ausencia.

Pepe Morón cuenta que se fue junto a su sobrino al apartamento donde vive con su hija y no encontraron a la menor de edad pero, tras una búsqueda, hallaron una carta sobre la cama del periodista, aparentemente escrita por Sofía.

Según el comunicador, la joven en su escrito “expresó que no quería vivir más y que no quería ser una carga para nadie”.

Pepe agregó que en la carta Sofía le pide perdón a él: “me dice que me ama y que no me enojara por eso”.

A esta búsqueda se sumó personal del Gaula que desde tempranas horas hizo presencia en el apartamento donde vive Sofía para recolectar pistas que permitan ubicar a la joven.

Los investigadores se encuentran recolectando testimonios de personas que vieron o hablaron con la menor de edad antes de su desaparición, al tiempo que recolectan videos de cámaras de seguridad para tener indicios sobre el recorrido de la joven.

Por su parte el papá de la estudiante de 15 años continúa haciendo un angustioso llamado difundiendo la imagen de Sofía Morón, esperando pronto tener información de su paradero.

En medio del desespero, el periodista pide a quien tenga información de su hija o la vea se comunique a la línea 123 o a su teléfono celular 3235139511.