Muere Tito Jackson, leyenda del pop y miembro fundador de los 'Jackson 5'

El universo musical se viste de luto con la reciente partida de Tito Jackson, quien falleció a los 70 años, dejando tras de sí un legado imborrable en el ámbito del pop.

Tito, miembro fundamental de los Jackson 5 y del Salón de la Fama del Rock and Roll, fue una figura clave en el auge del grupo que revolucionó la música en los años 70.

Tito, el tercero de diez hijos en la familia Jackson, compartió escenario y fama con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, el último de los cuales falleció en 2009.

El grupo, conocido inicialmente como los Jackson 5, marcó en la historia musical con su irrupción en Motown Records a finales de la década de 1960.

Sus primeros sencillos, 'I Want You Back', 'ABC', 'The Love You Save' y 'I'll Be There', dominaron las listas de éxitos, convirtiendo al quinteto en una sensación global.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por sus hijos, TJ, Taj y Taryll, a través de un emotivo comunicado en Instagram.

"Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar", expresaron los jóvenes artistas, quienes también siguieron la senda musical con su grupo 3T en los años 90.

Tito Jackson no solo fue el guitarrista y corista del grupo familiar, sino también una figura destacada en el mundo del blues durante las dos últimas décadas. A lo largo de su carrera, se destacó tanto en solitario como colaborador con la B.B. King Blues Band, dejando una marca indeleble en el género.

El legado de Tito se extendió más allá de su tiempo en los Jackson 5. A finales de agosto, se presentó en el Festival Fool in Love en Hollywood Park, en California, y había estado realizando actuaciones en Inglaterra con sus hermanos Marlon y Jackie.

Su última publicación en Facebook, donde expresó su gratitud por un monumento dedicado a su hermano Michael en Múnich, muestra la profunda conexión y el amor duradero que sentía por su familia.

A lo largo de su vida, Tito experimentó una serie de desafíos personales y profesionales, pero siempre mantuvo su pasión por la música.

En declaraciones a la Associated Press en 2009, tras la muerte de Michael, Tito reflejó cómo esta pérdida unió más a su familia, subrayando que el amor y el espíritu de su hermano menor siempre estarían con ellos en sus presentaciones.

El impacto de Tito Jackson en la música será recordado con cariño, tanto por su habilidad como guitarrista y cantante, como por su contribución a la formación de uno de los grupos más icónicos de la historia del pop.

