Mujer denuncia que envió a su perro a un campamento y se lo entregaron cremado

Por medio de la red social de Instagram una joven denunció que llevó a su perro a un campamento y los encargados se lo entregaron cremado, sin informarle con transparencia todo lo que había sucedido.

La mujer se llama Adriana Mondragón y en su cuenta de la red social contó con 'pelos y señales' la situación. Ella comenzó diciendo: "Amábamos a Maple, siempre estaba feliz, sólo tenía problemas al interactuar con otros perritos. Así que le buscamos un entrenador y encontramos a Antonio Ávila López, quien tiene un perfil en Instagram que se llama You can dog training".

La joven siguió contando que pasados unos días el entrenador les ofreció llevar al perro a un campamento para hacerle más terapias y mejorar su comportamiento, algo que después de pensarlo mucho aceptaron.

Mondragón reveló que su mascota llegó muy bien de ese paseo: "Maple regresó a casa. Había aprendido algunas cosas, pero según Antonio, Maple necesitaba reforzar lo aprendido y nos pidió llevárselo 2 semanas más de campamento. Aceptamos de nueva cuenta."

Sin embargo, todo cambió cuando recibieron una llamada que les informaba que Maple había sido picado por una serpiente: "Este domingo 10 de julio regresaba Maple. Ya queríamos verlo, queríamos llevarlo al bosque. Pero nada de eso pasó. Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente. A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir".

Adriana Mondragón reveló que en varias oportunidades le pidieron a la pareja que les pasara la dirección del lugar en el que tenían a su perro; sin embargo, nunca recibieron esa respuesta.

"A las 3:26 Val me escribió: "Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió". Nos dijo que lo iban a cremar y nosotros no lo autorizamos, se los prohibimos. Salimos a la dirección en donde está su campamento, porque una vez más se negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3:55 nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna", aseguró en la publicación la mujer.

Mondragón aseguró que después de pedirles una explicación clara de lo que sucedió, ellos prefirieron subirse a la camioneta e irse del lugar para luego bloquearla de WhatsApp.

Al no tener respuestas sobre qué fue lo que realmente sucedió, la joven decidió hacer la situación pública y pedirle a la ciudadanía que le ayuden a difundir su caso con el #JusticiaParaMaple #DóndeEstáMaple.