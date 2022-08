Murió Anabel Gutiérrez, mamá de la ‘Chimoltrufia’ y quien sufrió humillaciones de Florinda Meza

El pasado domingo 21 de agosto murió a los 89 años la actriz Anabel Gutiérrez, ícono del cine y la televisión mexicana , reconocida por hacer parte del programa Chespirito , junto a Roberto Gómez Bolaños.

Su fama explotó cuando interpretó el papel de 'Doña Espotaverderona', madre del personaje de la 'Chimoltrufia'.

Hace poco se dio a conocer que no todo en su carrera fue color de rosa pues al parecer tuvo algunas experiencias incómodas con Florinda Meza al momento de realizar las grabaciones. Según ella, el ego lo tenía por las nubes y la trataba como si fuera una principiante en la actuación aunque ya llevaba más de cinco décadas de trayectoria.

En su momento contó en varios medios de comunicación algunos roces con Florinda Meza: "No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda me dijo: ‘Te voy a llevar al camerino’. Dije: ‘¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?’. ‘Para enseñarte a ser actriz’, respondió. Le dije '¡Ah!. Bueno'. 'Actriz eres de cine, pero de televisión no', aclaró, y le pregunté: ‘¿Cuándo quieres que vaya al foro?’".

A raíz de esto, se supo que Anabel Gutiérrez terminó llorando varias veces en su camerino debido a los malos tratos que recibió.

A pesar de la mala relación que tenía con la señora Florinda, Gutiérrez nunca habló mal de ‘Chespirito’, quien murió en el año 2014.

