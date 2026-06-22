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Escrutinio en elecciones presidenciales: ¿Qué tan posible es que se revierta el resultado?

Más de 9000 jueces son los encargados de certificar los votos de este 21 de junio, en un proceso dividido en varias fases.

Así funciona el escrutinio en las elecciones presidenciales
Escrutinio en elecciones presidenciales: ¿Qué tan posible es que se revierta el resultado?
Foto: imagen de la Registraduría General de la Nación
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Una vez concluyó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en la que Abelardo de la Espriella resultó electo con más de 12 millones de votos, el país entró en la fase definitiva para dar validez legal a los resultados mediante el escrutinio electoral.

Este es el proceso técnico y jurídico encargado de revisar, certificar y, si es necesario, corregir los resultados de los comicios. Para esta jornada, se deben validar aproximadamente 26 millones de votos, y el Estado dispone de más de 9.000 notarios y jueces para llevar a cabo el proceso en distintas etapas.

Puedes leer: Reacción de Iván Cepeda tras preconteo: Campaña no concede la derrota frente a Abelardo

¿Qué es el escrutinio?

El escrutinio no es simplemente un conteo de votos; es una auditoría donde se verifican los datos recolectados en cada una de las 118.350 mesas esperadas a nivel nacional.

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Durante este proceso participan testigos electorales de los partidos, quienes tienen la potestad de vigilar y realizar reclamaciones si detectan irregularidades.

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Según Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral explicó para Noticias Caracol que el proceso se divide en tres fases:

  1. Primer Nivel (Mesas de votación): Es la etapa inmediata al cierre de las urnas. Es ejecutada por los jurados de votación, ciudadanos encargados de realizar el primer conteo y diligenciar las actas en cada mesa.
  2. Segundo Nivel (Comisiones Escrutadoras): Este nivel está a cargo de 2.000 comisiones integradas por jueces de la República, notarios y registradores. Aquí se extrae la información de las mesas y se resguarda en el "arca triclave", un depósito de seguridad para los documentos electorales.
  3. Tercer Nivel (Consolidación Departamental): Se lleva a cabo en las capitales de departamento. Los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) condensan las cifras de todos los municipios para generar un consolidado departamental.

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Una vez terminen todas las fases locales y departamentales, el proceso se traslada al nivel nacional. El martes posterior a la elección, inicia una comisión escrutadora general. El CNE es el organismo encargado de realizar el escrutinio de las mesas en el exterior y, finalmente, declarar de forma oficial quién es el ganador definitivo.

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Gracias a este sistema de múltiples niveles se asegura que cada voto sea validado bajo la vigilancia de autoridades judiciales y testigos políticos, garantizando la transparencia en la transición del poder en Colombia.

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