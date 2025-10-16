Ley seca del 18 de octubre le daña la fiesta a varios: ciudades y municipios confirmados

Colombia se prepara para una nueva jornada de Ley Seca, que entrará en vigencia este sábado 18 de octubre con motivo de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud. Aunque la medida se decreta principalmente por decisión de los alcaldes y gobernadores, ya varias ciudades confirmaron su implementación durante el fin de semana.

Esta restricción, que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales, busca garantizar la tranquilidad y el orden en medio del proceso electoral. Sin embargo, no todos los municipios aplican el decreto en los mismos horarios, por lo que se recomienda consultar los comunicados oficiales de cada alcaldía.

Puedes leer: Esto es lo que te valdrá la grúa y un día de patios si te inmovilizan la moto o el carro

Entre las primeras localidades que confirmaron la aplicación de la medida se encuentran Cartagena, Yopal, Ciénaga y Montería, que establecieron la prohibición desde la medianoche del viernes hasta la madrugada del lunes. En estas ciudades, las autoridades han reiterado que la medida busca prevenir disturbios y facilitar el desarrollo seguro de las elecciones juveniles.

¿Bogotá y otras grandes ciudades aplicarán la Ley Seca?

Aunque la capital del país aún no ha hecho un anuncio oficial, todo indica que Bogotá, junto con Medellín, Cali y Barranquilla, podría sumarse a la lista en las próximas horas. Estas ciudades han mantenido la tradición de aplicar la medida durante eventos electorales, por lo que se espera que confirmen la restricción antes del fin de semana.

Publicidad

El Ministerio del Interior recordó que la medida es potestad de las administraciones locales y depende del tipo de evento electoral. En años anteriores, las principales capitales del país han decretado la Ley Seca desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes, horario que probablemente se repetirá en esta ocasión.

Las autoridades también han pedido a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada sobre horarios o sanciones.

Publicidad

Puedes leer: Aclaran duda si es permitido o no llevar licor en el avión; la reglamentación es clara

Confirman ley seca /Foto: Lexica IA

¿Por qué se decreta la Ley Seca este fin de semana?

El motivo de esta nueva restricción es la realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, una jornada que busca fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones públicas.

La Ley Seca es una medida preventiva habitual durante los comicios en Colombia. Su aplicación, además de evitar alteraciones del orden público, tiene como propósito garantizar el correcto desarrollo del proceso democrático y proteger la seguridad de los votantes.

El Gobierno Nacional reiteró que el cumplimiento de la medida será supervisado por la Policía Nacional y que se desplegarán operativos en todo el país para evitar la venta ilegal de licor durante el fin de semana.