Periodista terminó escopolaminado tras aceptar cita con una joven en Bogotá: "No tomé"

Las autoridades investigan la denuncia de un periodista que terminó involucrado en un accidente de tránsito en Bogotá y quien asegura que no recuerda cómo ocurrieron los hechos ya que, presuntamente, habría sido víctima de alguna sustancia que inhibió su capacidad de control .

Se trata del periodista Edwin Alejandro Ávila Rodríguez, de 28 años, quien vive en el municipio de Madrid (Cundinamarca) pero en una visita a Bogotá habría terminado escopolaminado y robado tras aceptar verse con una mujer que había conocido meses atrás.

Según el relato del comunicador, hace unos meses, en una salida con un primo conoció a una mujer a quien le dio su número de teléfono y con quien se mantuvo en contacto virtual durante cerca de tres meses, hasta febrero cuando la joven le propuso encontrarse en persona el 14 de febrero, en el barrio Santa Bárbara (Usaquén), en Bogotá.

Edwin Alejandro Ávila accedió a la cita ya que llevaba varios meses hablando con ella y no sospechó que su salida fuera a terminar mal: "Ella me dijo que estaba con otras personas y que querían que los asesorara con una cuenta de Instagram, así que confié en ellos. Llegué como a las 11:00 p. m.".

En su versión el joven asegura que esa noche no consumió licor debido a que se trasladó hasta Bogotá en su carro y debía regresar manejando a su casa, en el municipio de Madrid; sin embargo la sobriedad no fue suficiente para que el periodista llegara sano y salvo a su hogar.

Pues asegura que en medio de la noche, en el bar donde se encontró con la mujer, se sintió algo extraño luego de recibirle una bebida sin alcohol que la mujer le brindó: "Fui al baño y me di cuenta que ya era la 1:00 a.m. y me tenía que ir, pero me comencé a sentir mal".

Alejandro Ávila dice que al sentirse mal decidió sentarse cerca de la salida del sitio donde estaba la mujer y allí perdió la memoria y posteriormente volvió a reaccionar cuando ya estaba accidentado . "Lo último que recuerdo es que estaba en el carro accidentado por La Castellana. No entendía qué estaba pasando, la gente me quería golpear porque pensaban que estaba borracho , era la madrugada del sábado", narró el comunicador.

El hombre aún no entiende cómo logró escapar de la comunidad que lo intentó golpear ya que en ese momento volvió a perder el sentido y solo recobró conciencia cuando ya estaba en su casa y se percató que su vehículo estaba estrellado ; además se dio cuenta que le faltaban todas sus pertenencias de valor y elementos de trabajo como celulares, micrófonos y computador.

Ávila Rodríguez asegura que además le vaciaron sus cuentas bancarias en las que tenía cerca e $20 millones los cuales ya no aparecen; pero lo más indignante es que los ladrones, no contentos con llevarse sus objetos de valor y elementos de trabajo, ingresaron a las cuentas de redes sociales del medio de comunicación que maneja y le quitaron todos los accesos, perjudicando además su labor periodística.

“Ya puse la denuncia y la verdad es injusto porque ni siquiera acostumbro a salir de rumba y justo me pasa esto. Es importante que la gente no confíe tanto, menos cuando alguien los cita por primera vez en un bar. También la Policía debería poner más atención a estos casos, que haya más cámaras y se revisen bien estas denuncias”, concluyó el joven que espera que las autoridades logren dar con las personas que le generaron este daño.

