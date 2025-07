Sale a la luz la millonada que familia habría pagado a hotel en San Andrés donde murieron

La tragedia de la familia Martínez Canro en San Andrés, donde tres de sus miembros fueron hallados sin vida en un hotel, continúa conmocionando al país.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas de las muertes de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su pequeño hijo Kevin Matías, nuevos detalles sobre su estadía y el alto costo de sus vacaciones salen a la luz.

La familia, que había planeado este viaje para celebrar el Día del Padre y de la Madre, invirtió una suma considerable en su hospedaje. Según documentos revelados por Noticias RCN, el costo total de las dos reservas hoteleras superó los siete millones de pesos.

¿Cuánto costó la reserva del hotel en San Andrés?

Se ha confirmado que la familia había realizado dos reservas separadas para su viaje a la isla. La primera, a nombre de Viviana Canro, fue hecha en octubre de 2024 para el Hotel Toné Express, con un valor de $4'557.000 para dos adultos y un niño.

La segunda reserva, gestionada en marzo de 2025, fue para el Hotel Toné II, con un costo de $3'278.000 para dos adultos adicionales: los abuelos del niño, quienes se unieron al viaje.

El Hotel Portobelo Convention, propietario de ambos establecimientos, aclaró en un comunicado que, aunque los hoteles son vecinos, operan bajo registros de turismo distintos y las reservas se realizaron en fechas diferentes con el mismo titular.

La familia tenía previsto hospedarse del 9 al 13 de julio, pero lamentablemente la tragedia interrumpió sus vacaciones el 11 de julio.

Familia muerta en San Andrés / FOTO: Tomadas de redes sociales

¿Qué pasaba dentro de la habitación en hotel de San Andrés?

Uno de los detalles más preocupantes que han surgido son los audios que Viviana Andrea había enviado a una de sus familiares, revelados por Citytv, en los que expresaba su descontento con las condiciones de la habitación.

"Ese hotel está re mohoso. Huele hartísimo a moho, no tiene papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me sentí mal con mis papás por eso. No sé qué hacer", se le escucha decir en una comunicación con sus allegados.

Incluso, mencionó que su hijo estaba vomitando y que había intentado sin éxito que les cambiaran de cuarto, recibiendo una respuesta negativa por parte del personal del hotel.

El Hotel Portobelo Convention ha confirmado que Viviana sí solicitó un cambio de habitación debido a "humedad", pero que no pudo ser atendido de inmediato por la "alta ocupación" del establecimiento.

Familia fallecida en San Andrés / FOTO: Tomada de redes sociales

Hotel en San Andrés había sido fumigado días antes

Otro dato crucial en la investigación es la confirmación por parte del Hotel Portobelo Convention de que la habitación había sido fumigada días antes del trágico suceso. La administración del hotel está a la espera de explicaciones por parte de la empresa de fumigación para determinar si este hecho pudo haber influido en los fallecimientos.

Las autoridades policiales de San Andrés manejan la intoxicación como una de las hipótesis más fuertes en este caso. Medicina Legal continúa con los análisis forenses pertinentes, y la Fiscalía avanza con las investigaciones para esclarecer definitivamente qué causó la muerte de esta familia y hacer justicia.

