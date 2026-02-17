Temblor con epicentro en Tolima alcanzó a sacudir a Cundinamarca y otros departamentos

La madrugada de este martes 17 de febrero se vio interrumpida para miles de colombianos que despertaron antes de tiempo debido a un temblor que alcanzó a generar alerta en varias poblaciones del país.

El evento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano que reportó a través de sus canales oficiales el sismo que alcanzó una magnitud de 3.4 en escala de Richter.

La información del organismo detalle que el temblor ocurrió hacia las 3:24 de la madrugada de este martes 17 de febrero cuando gran mayoría de colombianos aún descansa y por lo que el movimiento fue percibido con mayor magnitud.



El epicentro del sismo fue ubicado en el departamento del Tolima, más exactamente en el municipio de San Antonio, donde se determinó que tuvo una profundidad superficial, es decir, fue menor a 30 kilómetros y su percepción pudo ser mayor al movimiento registrado, especialmente en zonas aledañas al origen del evento sísmico.

