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Universidad de Cartagena inicia preparativos para la conmemoración de su bicentenario

Desde la primera médica de Colombia hasta el legado de Gabriel García Márquez, la Universidad de Cartagena cumplirá 200 años y se proyecta hacia un nuevo siglo de historia.

Un hombre vistiendo toga académica con insignias oficiales habla en un podio durante un evento institucional
La Universidad de Cartagena anunció el inicio de los preparativos para la celebración de sus 200 años de historia
Foto: imagen de cortesía
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

En 2027, la Universidad de Cartagena alcanzará un hito en la historia educativa al celebrar sus 200 años de fundación. La conmemoración busca resaltar el legado de una institución que ha acompañado el desarrollo de la educación pública superior desde los primeros años de la República.

Como antesala al bicentenario, la universidad dará inicio oficial a la cuenta regresiva el 6 de octubre de 2026, fecha en la que se cumplen 199 años del decreto que dio origen a la entonces Universidad del Magdalena e Istmo.

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A partir de ese momento se desarrollará una agenda de actividades nacionales e internacionales durante un año, articulada bajo el lema "Todo lo que nos une".

El proceso conmemorativo estará liderado por el rector Willian Malkún Castillejo, quien inicia su segundo periodo al frente de la institución. Desde la rectoría se ha planteado que la celebración trascienda el aniversario y sirva como un espacio para reflexionar sobre los desafíos que enfrentará la universidad pública colombiana en su tercer siglo de existencia.

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En ese sentido, la agenda reunirá a representantes de los sectores académico, productivo y cultural para analizar el papel de la Universidad de Cartagena en la movilidad social, el desarrollo regional y la construcción de conocimiento.

¿Por qué es importante la Universidad de Cartagena?

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A lo largo de su historia, la Universidad de Cartagena es protagonista de importantes hitos para el país. Uno de ellos ocurrió en 1925, cuando otorgó el primer título de Medicina a una mujer en Colombia, la doctora Paulina Beregoff.

Además de convertirse en la primera médica graduada del país, Beregoff fue la primera profesora universitaria de Colombia, contribuyendo a la formación de las primeras generaciones de enfermeras y abriendo camino para la participación femenina en la educación superior.

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La historia de la institución también está estrechamente vinculada con Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, quien cursó estudios en el Claustro de Derecho.

Actualmente, las cenizas del escritor y de su esposa, Mercedes Barcha, reposan en el Claustro de La Merced, uno de los espacios patrimoniales de la universidad. El bicentenario de la institución coincidirá, además, con el centenario del nacimiento de García Márquez, una efeméride que el Gobierno nacional ha declarado como eje de la agenda cultural de 2027.

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En la actualidad, la Universidad de Cartagena también se destaca por ser la primera institución de educación superior del país certificada bajo la norma internacional ISO 21001, enfocada en sistemas de gestión para organizaciones educativas.

Asimismo, ha fortalecido su presencia en el Caribe colombiano mediante sedes y programas académicos en municipios como Mompox, Magangué, Lorica, Cereté, San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar, ampliando el acceso a la educación superior pública en la región.

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