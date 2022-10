"No es la impunidad la que nos dará seguridad, es la justicia": Claudia López sobre protestas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló sobre los demanes registrados este domingo en inmediaciones del Portal Américas, en el que además de bloqueos fue apedreado el vehículo que transportaba al director de la Policía, general Henry Sanabria.

La polémica a la que se refirió la alcaldesa surgió por la supuesta mediación del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, para la liberación de supuestos miembros de Primera Línea que se encontraban en una tanqueta de la Policía.

Publicidad

"No es la impunidad la que nos va a dar seguridad ni tranquilidad. Es la justicia, son las oportunidades, es el Estado social de derecho", sentenció la mandataria.

"Las familias de nuestra ciudad, sea alrededor del Portal Américas o en Mártires, en el centro, se merecen una vida tranquila. Se merecen llegar a sus casas un domingo en el transporte público, se merecen días y noches de sosiego y descanso, no de alteración. No vamos a retroceder, No tenemos por qué retroceder. Que el diálogo siempre sea un mecanismo para concertar con quienes no utilizan la violencia, no para legitimar a quienes la usan", criticó la mandataria.

La funcionaria fue enfática al afirmar que el diálogo no puede ser utilizado para legitimar comportamientos violentos en contra de la ciudadanía y las autoridades.

En su intervención, durante la entrega del colegio Abel Rodríguez Céspedes, la mandataria se refirió además a los desmanes que indígenas embera protagonizaron en el centro de Bogotá, donde agredieron a policías y a gestores de convivencia.

Publicidad

"Es muy difícil sostener la legitimidad de una democracia cuando todos, gracias a que vivimos en el mundo de la tecnología, a que cualquier ciudadano difundir la información de lo que ve alrededor; ninguna democracia es estable ni legítima si los ciudadanos pueden difundir cómo se agrede a sus gestores de convivencia, a la Policía y quienes lo hacen quedan libres e impunes; y días después vemos cómo se agrede, otra vez, a ciudadanos alrededor del Portal Américas. Otra vez, al transporte público, a la tranquilidad de esos ciudadanos y quienes lo hacen quedan libres e impunes", añadió la alcaldesa.

Te puede interesar: Salario mínimo en Colombia: Gustrago Petro de Kallejiando dio algunos tipos de salarios 😅