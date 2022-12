No la dejaron participar en un desfile por ser “demasiado GORDA”

A través de su cuenta de Instagram la modelo danesa Ulrikke Høyer denunció que fue excluida de un desfile que realizaba la marca Louis Vuitton en Japón porque estaba ‘pasadita’ de kilos.

La encargada de la agencia de casting le dijo que "tenía un estómago y una cara muy hinchados" y que "necesitaba tomar solo agua las próximas 24 horas" si quería subirse a la pasarela. "Me quedé en shock cuando escuché eso", expresó la modelo.

Høyer señaló en su relato que hizo lo que ella le dijo, pero despertó con mucha hambre y comió un poco, eso sí, con susto de que la de la agencia la ‘pillara’.

"Tenía miedo de encontrarme con Alexia, pero por suerte no apareció hasta las ocho, cuando ya se habían llevado mi plato de la mesa. Nos dio los buenos días y me miró, después miró hacia la mesa, ya no había ningún plato y me volvió a mirar. Estaba comprobando si había comido algo", confesó.

Al final de su escrito, la modelo dijo que unas horas después recibió la llamada de su agente contándole que había sido excluida del evento.

