Hoy se celebra en Colombia el Día del abuelo

Este 26 de julio se celebra en todo Colombia el Día del abuelo, una fecha apropiada para conmemorar a aquellas personas que en muchas oportunidades hacen nuestros días únicos.

Lo que se sabe es que este día nació de una creencia religiosa en la Iglesia Católica, pues se dice que San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús.

La ONG llamada Mensajeros de Paz propuso en el año 1998 celebrar este día para de esta forma festejar la increíble labor que hacen los abuelos en una familia, especialmente aquellos que cumplen el rol de padres por diferentes motivos.

Por medio de las redes sociales miles de personas ponen en tendencia este día y de esta manera comparten con los internautas fotos o videos divertidos junto a sus abuelos.

Abuelos más famosos del cine y la televisión:

* Los protagonistas de la película animada 'Up', Carl Fredricksen y su esposa se ganaron el cariño de las personas gracias a su viaje a Cataratas Paraíso en su casa flotante. Aunque realmente él no es un abuelo, pues no tuvo hijos, sí se comportó como uno para el joven Russell quien lo acompañó en todo el viaje.

*Una de las abuelas más recordadas en el cine es Gloria Stuart quien hizo el papel de Rose DeWitt Bukater cuando ya era de edad avanzada en la famosa película 'Titanic'.

*Joe es el abuelo de Charlie en la famosa película llamada 'Charlie y la fábrica de chocolates'. Ambos vivieron muchas aventuras junto a los invitados a la fábrica. Este personaje fue interpretado por el actor David Kelly, quien murió en el año 2012 a sus 82 años de edad.

*Abraham Simpson se supo ganar el cariño de los televidentes en la serie animada 'Los Simpson'. Él fue el papá de Homero y el abuelo de Bart, Lisa y Maggie. Muchos lo recuerdan como un hombre con carácter de enojo pero a la misma vez cariñoso con sus familiares.