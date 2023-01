Padres de colombiana con cáncer viajan a EE.UU en espera de un milagro

La mañana de este martes los papás de la joven Paula Durán, que está en Estados Unidos enferma de cáncer, recibieron la visa humanitaria para poder viajar y compartir con su hija y esperar un milagro de parte de Dios, pues los médicos ya le dieron un mes de vida.

La joven tiene 27 años y en el año 2022 viajó junto a su esposo Sergio Vega y sus dos hijas a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro, pero todo esto quedó en pausa cuando en el pasado mes de noviembre, cuando se encontraba en embarazo de su tercer hijo, le diagnosticaron cáncer de cerebro y estómago.

Paula ya fue sometida a una cirugía en su cerebro para extirpar parte del tumor, sin embargo, los médicos informaron que ya no podían hacer más.

Sergio Vega reveló con dolor en su alma que a su esposa le dieron un mes de vida, por ese motivo en su momento comenzó a hacer una gran movida en los medios de comunicaciones para que le dieran la visa humanitaria a sus suegros y papás.

"Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa", dijo Sergio en sus redes sociales.

Cuando este caso tomó relevancia en los medios, la Cancillería se apersonó del caso: "El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares".

Ahora, la buena noticia es que la mamá de Paula Durán confirmó que ella y su esposo ya tienen la visa humanitaria para poder viajar y ver a su hija.

"Yo estoy feliz, no lo podía creer; casi me desmayo. Hubo tensión, hubo momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad porque el proceso fue muy rápido. Lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija", dijo la señora al salir de la embajada.

