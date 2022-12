La FOTO de Shannon de Lima que volvió LOCO a James Rodríguez

Shannon de Lima tiene LOCO a James Rodríguez, no, no es solo una fotografía la que tiene el like del colombiano, el 90% en los últimos meses tienen el ‘corazón’ del crack.

Todo empezó con fotografías y rumores que nacieron de un supuesto viaje que hicieron juntos a Jerusalén. Sin embargo, ninguno ha confirmado el romance.

Las redes sociales siguen siendo una ventana a sus vidas personales, claro está, lo que ellos quieren publicar y compartir con sus millones de seguidores.

Por eso, sin miedo a ese ‘qué dirán’, James Rodríguez no pierde oportunidad para mostrar su gusto por la venezolana.

¡Lluvia de likes! Lo que también da una pista sobre el tiempo que lleva este supuesto amorío. Desde agosto, las postales de Shannon de Lima tienen la aprobación del jugador colombiano.

