Participante del Desafío The Box recordó el drama que vivió cuando estuvo secuestrado

Augusto Castro, conocido como Tin y capitán del equipo Beta en el Desafío The Box, contó a sus compañeros la dura experiencia que vivió a sus ocho años cuando fue secuestrado por unos tipos que pensaron que por ser campeón de bicicross, su familia tendría mucho dinero.

Tin quiso levantar el ánimo del equipo contándoles la historia que lo hizo madurar y poner los pies sobre la tierra.

"Yo estudiaba y la que me llevaba al colegio era mi tía, siempre que íbamos para el colegio, siempre había un carro parqueado en una esquina, ese carro me llamaba mucho la atención. Un día, el carro ya no estaba, y en la cuadra de adelante ese carro se nos adelantó y se nos atravesó", narró.

Al parecer, las personas de ese vehículo lo estuvieron buscando durante varios días con el objetivo de secuestrarlo porque pensaron podrían exigir una buena suma de dinero por su rescate.

"Se bajaron cuatro manes armados, 'bájense, bájense', y todos se bajaron menos yo, yo quedé paralizado. Y el man 'no, no, queremos es al niño', me bajaron y me montaron al otro carro, yo estaba en shock y orinado del susto.”, continuó.

Según Tin, habló con sus captores en el carro y les preguntó qué para dónde lo llevaban, a lo que le respondieron que supuestamente lo iban a llevar con su papá.

“Me llevaron a un pueblo lejano y me metieron en la última casa de ese pueblo, allá dormí un poco. Al amanecer llegamos a otra casa y me dijeron que ahí era donde nos íbamos a quedar”.

Sin embargo, nunca se encontró con su progenitor y así transcurrieron veinte días. Aunque Tin aseguró que durante ese tiempo lo buscaron, ya que escuchaba gritos que pronunciaban su nombre, pero debido a las amenazas nunca pudo responder.

De igual manera, los secuestradores al verse acorralados decidieron cambiar de ubicación, para no ser hallados.

En ese traslado, el pequeño Tin consiguió escapar de sus captores y encontró refugio en un celador que le permitió llamar a su casa. Horas después se reencontró con su padre y demás familia.

Según el deportista, el secuestro fue planeado por un trabajador de la finca de su familia.

Tras lo vivido, el capitán de los Beta dijo que maduró más rápido de lo normal y desde ese entonces valora más las pequeñas cosas. “Eso me hizo madurar muy rápido, pero aprendí a valorar que lo bueno de la vida son cosas muy pequeñas”.