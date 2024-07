Periodista deportiva, a punto de ir a la cárcel

La periodista Johanna Moreno pasa unos días de tensión luego de que un problema con su expareja la llevara a afrontar una demandaque la podría llevar incluso a un centro penitenciario, una situación que contó a través de una entrevista en el podcast de Cristina Estupiñán, también periodista.

En medio de la conversación, la presentadora comentó que todo inició cuando descubrió una foto que su expareja, Camilo Andrés Gutiérrez, le había tomado a la hija que tienen, la cual le pareció "inapropiada", despertando en ella una duda sobre si su expareja habría tentado contra la menor, por lo que acudió a una comisaría de familia.

De acuerdo con su relato, ella no consideraba que fuese un caso de abuso sexual, pero un funcionario de la Comisaría le indicó que mejor llenara el formulario y marcara un posible caso de violencia, sentando así una denuncia sobre el caso. Sin embargo, las autoridades realizaron la investigación y determinaron que Gutiérrez no había cometido ningún delito por el que fue demandado.

Después de quedar libre de toda presunción, su expareja decidió iniciar un proceso en su contra por fraude procesal, un delito que, de acuerdo con la periodista, de ser hallada culpable puede ser condenada de 5 a 12 años de cárcel. En sus palabras admite sorprenderse de la justicia de este país, ya que, según ella, están defendiendo a una persona que incluso ha tenido "inasistencias alimentarias".

Publicidad

“En menos de tres meses ya estoy imputada, y hay audiencia preparatoria de juicio oral que comienza en septiembre. No es suficiente saber que no soy culpable y no soy responsable. Si tengo que ir a una cárcel por decir en una comisaría que no me siento cómoda con esta situación y no estaba siendo cómoda para mi hija, voy (…) Es increíble como la jurisprudencia en este país está detrás de una madre que es la garante de los derechos de mi hija y cuidando a un papá que ha vulnerado a una menor y ha tenido inasistencias alimentarias con ella”, indicó la periodista.

Oleada de solidaridad por la esposa de Carlos Calero