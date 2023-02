Periodista Erika Zapata confiesa que quiso morirse por baja autoestima, antes de su éxito en Caracol

La periodista antioqueña Erika Zapata se convirtió en una de las reporteras más admiradas y con más fanaticada en Colombia luego de que se viralizara su particular forma de dar las noticias en Caracol Televisión .

Y es que su descomplicada forma de expresarse, además de su léxico alejado de tecnicismos, la llevó a captar la atención de miles de personas que disfrutan de sus informes en Noticias Caracol y que le entienden a la perfección el mensaje y la información que busca dar.

Sin embargo, la fuerza y carácter que Erika muestra detrás de las pantallas, tiene una historia en la que no todo en su vida ha sido color de rosa y, precisamente, sobre esa historia la periodista se atrevió a hablar en La Kalle .

Pues la reportera habló en el programa Kallejiando y contó algunas infidencias de su vida, como cuando un hombre le rompió el corazón, además de confesar que no tenía pretendientes porque: "No se me acercaba ni el carro de la basura"; y ni qué decir del rechazo social, pues dijo que no tenía amigos.

Fue tanta la presión social y su baja autoestima que Erika reveló en Kallejiando que hasta llegó a desear no vivir. "Yo en realidad no quería vivir, no sentía ganas"

Pero tras confiar en sí misma y ganarse el cariño de sus compañeros y jefes en Noticias Caracol, Erika comenzó a brillar, a dejar de importarle las críticas por su forma de hablar o de vestir y a mantener esa personalidad que hoy la hace una de las más famosas en la reportería colombiana.

La vida y las emociones de la antioqueña cambiaron radicalmente, pues ahora su personalidad y forma de expresarse son su plus, en el que hasta tiene fans de gran relevancia en los medios, como su jefe Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Esteban Hernández, conductor y presentador del programa Kallejiando.

