Presidente Petro decreta día cívico por el partido de Colombia, ¿gane o pierda?

En un anuncio desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro anunció que el próximo lunes, 15 de julio de 2024,será un día cívico para Colombia. Durante una conferencia de prensa posterior a un evento académico en el Queens College, Petro confirmó que el gobierno está preparando el decreto necesario para establecer esta jornada especial.

El presidente explicó que el objetivo de esta medida es celebrar un día de unidad para el pueblo colombiano. En sus palabras, "El lunes será día cívico, que sea un día para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio, la Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia ni polarización, la Selección Colombia es unidad de Colombia, así que el día lunes se festejará como un día cívico en el que pensemos en la unidad de Colombia".

Petro instó tanto a las empresas públicas como privadas a permitir que sus empleados disfruten de este día de unidad. Aunque aclaró que no puede obligar al sector privado a acatar la medida, sí recomendó que se facilite a los trabajadores la oportunidad de participar en esta jornada. "Nosotros no podemos obligar al sector privado, pero recomiendo que en condiciones permitan a sus trabajadores disfrutar el día de la unidad del pueblo colombiano".

La declaración del día cívico se realizará mediante un decreto, el cual establecerá las condiciones bajo las que se llevará a cabo. Sin embargo, su aplicación quedará a discreción de los mandatarios locales y empresarios privados. En contraste, el sector público podrá aplicar la medida de inmediato.

El presidente recordó un evento anterior: "Acuérdense que el pasado 19 de abril decreté lo mismo para ahorrar agua; fue un momento difícil que se viene superando. Ahora, este nuevo día cívico será para la Unidad... así que el día lunes, el día de la Victoria, se festejará con un día cívico que pensemos como el día de la Unidad del Pueblo colombiano".

El mandatario también invitó a las instituciones y empresas a permitir que sus empleados se queden en casa para reflexionar, celebrar con sus compañeros y pensar en la posibilidad de la unidad del pueblo colombiano. "No podemos obligarlos", subrayó Petro.

¿Día Cívico así Colombia pierda?

En su discurso el presidente Gustavo Petro no dijo que el día cívico decretado se daría solamente si Colombia queda campeón, por lo tanto se entiende que así gane o pierda el lunes siguiente a la final será día cívico.

¿Qué es un día cívico?

Es importante señalar que un día cívico se traduce en un día de descanso no laborable para los funcionarios públicos. Por lo tanto, las empresas privadas y otras entidades no estatales no están obligadas a acogerse a esta medida y podrán decidir internamente si se adhieren o no a la jornada.

🔴#Atención | El Presidente @petrogustavo anunció que este lunes 15 de julio se declarará Día Cívico. Celebraremos la unidad que genera la Selección Colombia. pic.twitter.com/6RTkuiKUTT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 12, 2024