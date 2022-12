“Quiero que vengas”: Dayana encontró conmovedor video que grabó su hija a Martín Elías

Dayana Jaimes publicó un video de su hija en su Instagram, el cual conmovió a todos sus seguidores.

Publicidad

De acuerdo con la viuda de Martín Elías, el celular que era del cantante lo tienen guardado en la mesita de noche y poco lo revisa.

Por estos días lo estaba viendo y encontró un video de su hija Paula en el que le pedía a su papá que volviera.

Publicidad

La mamá de la pequeña confesó que la niña nunca le dijo que lo había grabado y le conmueve la falta que le hace su papá y el que ella crea que va a volver.

Publicidad

“Quiero compartir con ustedes este video que me encontré en el celular que era de Martín, no sabía que lo había grabado, poco reviso ese celular (permanece en mi nochero) y tampoco Paula me dijo que lo hubiera hecho. Les confieso que escucharla hablar así me llena de nostalgia, porque se la ausencia que siente su corazón. Ella lo extraña y guarda la esperanza de verlo pronto, como toda niña de su edad (5 años). Se que Dios está aquí y Martín en sus sueños y su corazón, se hablan con el hilo de amor que los une, estoy segura. Mi hija bella sin duda heredaste lo maravilloso de tu padre, su noble corazón”, escribió Jaimes en la publicación que superó los 145.000 ‘Me Gusta’.

Publicidad