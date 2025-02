Revelador audio de Roberto Franco antes de ser ultimado en Parque de la 93: "No me asusta"

Un audio recientemente divulgado por la revista Semana podría ser clave para entender las circunstancias que rodearon el asesinato de Hernán Roberto Franco , un auditor financiero que fue atacado a plena luz del día en el Parque de la 93, en Bogotá.

En la grabación, el auditor expone presuntas irregularidades en la empresa El Arrozal y menciona un fuerte altercado con Jonathan Romero, principal sospechoso de su muerte.

En la conversación, Roberto Franco narra con indignación el enfrentamiento que tuvo con Romero tras descubrir un presunto desfalco de 300 millones de pesos en El Arrozal. Según sus palabras, lo obligó a salir de su oficina y le dejó claro que no se dejaría intimidar. “Le dije: 'Se va de aquí, usted no me asusta, grosero, inmundo, fuera de mi oficina ya'” , se escucha en la grabación.

Este episodio, ocurrido en noviembre de 2023, coincidía con una advertencia que el auditor había hecho a su círculo cercano: aseguraba que le quedaban apenas 90 días de vida. La grabación refuerza la hipótesis de que su muerte habría sido plenamente premeditada.

El informe financiero que Roberto Franco nunca presentó

Roberto Franco trabajaba en un informe que contenía pruebas sobre presuntas malas gestiones en El Arrozal, una empresa que alguna vez fue un próspero negocio familiar.

Tras la muerte de su fundador, Roberto Romero, la compañía pasó a manos de sus herederos, quienes, según los hallazgos del auditor, podrían haber llevado a la empresa al borde de la quiebra.

Roberto Franco, empresario asesinado en Bogotá / Foto: Tomado de redes sociales

El documento revelaba presuntas prácticas fraudulentas, como el uso indebido de los recursos de la compañía y el retiro de grandes sumas de dinero sin justificación.

También contenía una tabla comparativa que evidenciaba caídas significativas en las ventas entre 2023 y 2024, con pérdidas de hasta el 191% en algunos puntos de Bogotá.

A pesar de la gravedad de sus hallazgos, el informe nunca llegó a presentarse ante los accionistas, ya que Franco fue ultimado antes de poder entregarlo.

El documento también mencionaba a Bastidas, un inversionista que había adquirido el 46% de las acciones de la compañía y había solicitado la auditoría que destapó las irregularidades.

Otro elemento clave es una carta que el auditor había redactado para los accionistas, en la que identificaba a los responsables de la crisis de El Arrozal. Sin embargo, tanto esta carta como el computador donde estaba almacenada no han sido revisados por la Fiscalía, lo que ha generado dudas sobre el manejo del caso.

Mientras la investigación sigue abierta, la revelación del audio refuerza la teoría de que Franco había descubierto información comprometedora y que su muerte podría estar vinculada a un intento por silenciarlo. Ahora, la justicia enfrenta el reto de esclarecer este caso y determinar si su asesinato fue una consecuencia directa de las denuncias que hizo.