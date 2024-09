Revelan chat de patrullero con mujer agredida en motel de Bogotá: "No estoy tranquilo"

El ataque que sufrió una mujer y su acompañante en un motel de Bogotá tomó un giro inesperado. La mujer, señalada inicialmente de infidelidad,rompió su silencio y reveló detalles alarmantes de su relación con Jhon Jairo Acuña, el patrullero de Policía que la atacó.

Según la víctima, esta agresión fue producto de un prolongado acoso y obsesión por parte del hombre, quien no aceptaba el fin de su relación. Varios mensajes entre el patrullero de la Policía, Jhon Jairo Acuña, y su expareja salieron a la luz, mostrando el intenso acoso que la mujer vivió antes del incidente.

La víctima recibió cuatro disparos por parte del patrullero, quien luego de actuar de forma energúmena desenfundando su arma, se quitó la vida frente a ella. El agresor, adscrito al CAI Piamonte de Bosa, no pudo soportar el rechazo, llevando la situación a un desenlace trágico.

En una entrevista con Noticias Caracol la mujer relató que su relación con Jhon Jairo Acuña terminó en diciembre de 2023 debido a su comportamiento agresivo y sus constantes ataques de celos. A pesar de haber puesto fin a la relación, el uniformado al parecer no aceptaba la separación por lo que habría comenzado a acosarla y amenazarla. El patrullero enviaba mensajes reiterados, exigiéndole que lo dejara hablar y le respondiera.

¿Qué decían los chats revelados por la mujer atacada por Jhon Jairo Acuña?

La mujer compartió varios de los mensajes que recibió de Acuña, en los que se refleja el acoso constante. Algunos de los textos más inquietantes incluían frases como: “No sea así Paola… Sólo le pido eso…”, seguidos de insistentes súplicas a diferentes horas del día, como “Contésteme sí por favor… Pao por favor”. Estos mensajes muestran la persistente presión que ejercía el patrullero, incapaz de aceptar la ruptura.

En el chat revelado se puede ver que empieza a escribirle: "No sea así Paola… Sólo le pido eso… Ay Pao por favor… No sea así si…"

Luego le escribió a las 2.52 pm "Contésteme sí por favor… Pao por favor"

Posteriormente se ve que dice en el chat (ayer) 11:14 pm

"Sólo contesté Pao… Así quería verla Pao eso… Estoy trasnochando Paola estoy trabajando… Paola… Uy Paola bacano …

Paola hágame el favor Pao si por favor contésteme el celular suyo Pao por favor"

En los últimos mensajes revelados (el chat dice ayer) a las 6.23 am le escribe: "Pao por favor si… Una llamada nomás Pao… Es lo único que te pido Pao… No seas así Paola sólo contésteme un momentico y ya para decirle cosas Paola ya me voy de su vida Paola simple favor ya le pedí perdón amigue Pao … por favor no me cuelgue Pao si no puedo puedo estar tranquilo si no le digo lo que le tengo que decir Pao se lo juro que no es nada malo Pao…"

"Pao no seas así Pao merezco que sepa cosas y ya Paola no es más ya se acabó todo pero es justo que sepa cosas contésteme sí por favor Pao"

Chats revelados por la mujer atacada en motel de Kennedy por parte de Jhon Jairo Acuña /Fotos: captura de pantalla Noticias Caracol

#OjoDeLaNoche | Habla mujer que fue atacada con arma de fuego por patrullero, en un motel de Kennedy.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/cudbWqRSHy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2024

¿Cómo denunciar un caso de violencia contra la mujer?

A pesar del acoso constante, la mujer nunca denunció formalmente a su expareja, creyendo que la situación no escalaría a niveles tan extremos. Desafortunadamente, esta omisión le costó caro, ya que el patrullero llevó su obsesión al límite, terminando en un ataque que casi le cuesta la vida.

Línea Púrpura Bogotá 018000112137 “Mujeres que escuchan Mujeres”: de acuerdo con la Secretaría de la Mujer, esta línea telefónica es gratuita y funciona las 24 horas, todos los días del año y es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras. Está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencias. No es una línea de emergencias, ni denuncia.

Línea 123 Línea Única de Atención de Emergencias

Línea 155 La línea 155, funciona en todo el territorio nacional, para orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género.

Línea 122 Denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

