Innovador estudio revela cómo eliminar el mal olor por no bañarse

En la búsqueda constante por evitar los malos olores corporales, un científico ha llevado a cabo un sorprendente experimento que desafía las tradiciones sobre la higiene. David Whitlock, un investigador, decidió dejar de bañarse durante 12 años como parte de un estudio que cambió la percepción sobre la limpieza personal.

La inspiración de Whitlock provino de la observación de la higiene natural de los caballos, quienes se frotan con bacterias vivas para proteger su flora cutánea. En 2015, reveló que durante el experimento, utilizó bacterias beneficiosas recolectadas de los equinos para crear un spray, el Mother Dirt AO+ Mist. Este spray demostró ser capaz de neutralizar organismos y sustancias perjudiciales para la piel, incluyendo el amoniaco, responsable del mal olor del sudor.

Aunque inicialmente resultó extraño para Whitlock, con el tiempo se adaptó y dejó de extrañar la rutina del baño. Explicó al diario 'The Guardian', "Si me ensucio una parte específica de mi cuerpo, la lavo, pero nunca con jabón". Según el científico, el jabón no solo elimina gérmenes, sino también los aceites protectores de la piel, alterando su pH.

El Mother Dirt AO+ Mist se convirtió en la base de una innovadora gama de productos de cuidado personal desarrollados por Whitlock, llamada Mother Dirt, que incluye jabones para cabello, cara y cuerpo sin conservantes ni detergentes fuertes. A pesar de su éxito, Whitlock reconoció que la mayoría de las personas no estaban dispuestas a dejar de bañarse, llevándolo a crear alternativas que mantuvieran el equilibrio natural de la piel.

Hoy en día, los productos de la gama Mother Dirt continúan evolucionando para no dañar la piel ni alterar su pH. La empresa AO Biome, fundada por Whitlock, realiza investigaciones continuas sobre bacterias beneficiosas y su impacto en la salud humana. En su página web, destacan la importancia de un microbioma funcional para la salud y llevan a cabo ensayos clínicos sobre diversos trastornos, desde problemas dermatológicos como acné y eczema hasta condiciones más amplias como rinitis alérgica, hipertensión y migraña.

La innovación de Whitlock no solo ha cambiado la forma en que entendemos la higiene personal, sino que también ha llevado a avances significativos en el cuidado de la piel basado en la ciencia, abriendo nuevas perspectivas para la salud y el bienestar.

