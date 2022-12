Shakira se le MIDIÓ a la bachata

La colombiana, tan versátil y talentosa como siempre, se le midió a cantar bachata en compañía de Pince Royce. La canción titulada ‘Deja Vu’ fue recibida por el público con gran acogida.

Shakira realizó esta colaboración para el álbum ‘Five’ del artista estadounidense, su toque sensual y su inconfundible voz se complementa perfectamente con Royce.

En el 2016, Shakira sorprendió a sus seguidores cantando con dos de sus compatriotas: Carlos Vives y Maluma; éxitos rotundos en el mercado musical.

♫“Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de tus ojos, mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura (…) ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano por favor (…) ♫

