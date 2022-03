"Sos re putín": Filtran audio de Maradona insultando y rechazando invitación a Vladímir Putin

A poco más de un año de su muerte, la figura del futbol Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar, esta vez, por la sutil manera en la que rechazó al mandatario ruso Vladímir Putin ; el controversial audio se conoció en medio de la crisis a manos de Rusia.

El audio se trataría de una invitación del presidente ruso al excapitán de la Selección Argentina durante el Mundial de 2018 ; cita que el astro rechazó.

Al parecer, fue una llamada realizada mientras Maradona se encontraba en Rusia apoyando a Argentina, equipo que participaba de la Copa del Mundo para ese entonces, sin embargo, el astro sí habría manifestado su deseo de conocer al mandatario ruso.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él” admitió Maradona.

Pero agregó: “Me hice dos o tres ensayos ya... 'hola, Putin', '¿qué hacés, Putin?', 'sos re-putín'..., 'reputín del orto'".

Al parecer, la reunión no se habría concretado por la hora pactada. "Me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto”, se le escucha decir.

"Él tendría que haber hecho un cocktail a la tarde, después de sus actividades. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Está decidido" puntualizó.

Pero esto no quedó ahí, el astro logró reunirse con Putin durante la misma competencia, pero para esa ocasión fue Maradona quien determinó las condiciones del encuentro.