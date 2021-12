Así es la nueva estafa que circula por WhatsApp y utiliza a Mercado Libre como caballo de Troya

Christian Cibelli, director de software de Mercado Libre alertó a través de su cuenta de Twitter sobre una nueva estafa navideña que circula por WhatsApp y que usa a Mercado Libre como 'caballo de Troya' para realizar engaños casi perfectos.

“Circula por WhatsApp supuesta promo de Navidad de Mercado Libre. Es fake, no te regalan nada. Solo recopila direcciones de mail para spam y te lleva a instalar una VPN No la compartan, si la abrieron y no instalaron no pasa nada, si instalaron la VPN desinstalen”, explicó.

Pero... ¿Qué pasa si caiste en el engaño y ya instalaste esta VPN gratuita?

VPN son las siglas de Virtual Private Network (Red Privada Virtual), una de sus principales finalidades es protegernos de hackers, aunque también pueden contener malware, dependiendo su procedencia.

Como principales consecuencias o peligros de instalar una VPN con malware se encuentra el monitoreo de tu actividad de internet y acceso a datos que creías seguros.

Publicidad