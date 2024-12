Estas son las cuentas que Gmail eliminará definitivamente, ¿está la tuya?

A partir de 2025, Google implementará una nueva política que afectará a millones de usuarios de sus servicios , incluidos Gmail, Google Drive, YouTube y otros productos del ecosistema de la compañía.

Esta medida provocará la eliminación de cuentas que no hayan sido utilizadas durante un largo período de tiempo, lo que ha generado preocupación entre aquellos que podrían perder información valiosa si no toman las precauciones necesarias.

El principal objetivo de esta política, según el anuncio oficial, es optimizar los recursos de la compañía y mejorar la seguridad de sus servicios. Al reducir el número de cuentas inactivas, Google busca minimizar los riesgos asociados con cuentas abandonadas, tales como el acceso no autorizado, el uso indebido de los servicios y la acumulación de datos desactualizados o innecesarios.

¿Qué se considerará inactividad Gmail?

La nueva normativa afectará a las cuentas que hayan permanecido inactivas durante al menos dos años. Google define la inactividad como la falta de inicio de sesión o no usar cualquier servicio principal de su ecosistema, tales como Gmail, Google Drive, YouTube o Google Photos.

Esto significa que si un usuario no interactúa con sus productos, por ejemplo, no envía correos electrónicos, no sube archivos a Google Drive, no ve videos en YouTube o no accede a sus fotos almacenadas en Google Photos, su cuenta podría ser eliminada después de este período de inactividad.

Para evitar la eliminación de su cuenta, los usuarios deberán asegurarse de iniciar sesión en su cuenta y realizar alguna actividad mínima dentro de los productos de Google. Esto podría incluir, por ejemplo, enviar un correo electrónico desde Gmail, almacenar un archivo en Google Drive, ver un video en YouTube o visualizar alguna foto en Google Photos.

¿Qué sucede si se elimina una cuenta inactiva?

La eliminación de una cuenta inactiva no solo significa la pérdida de acceso a la misma, sino también la pérdida permanente de todos los datos almacenados en ella. Esto incluye correos electrónicos, documentos, fotos y cualquier otro archivo asociado a los servicios de Google.

Por ello, la compañía recomienda a los usuarios que revisen regularmente las cuentas antiguas o poco utilizadas para asegurarse de que no se encuentren en riesgo de ser eliminadas. Si se considera necesario, Google sugiere hacer copias de seguridad de los datos importantes antes de que llegue la fecha límite.

¿Por qué Google está implementando esta medida?

La decisión de Google de eliminar cuentas inactivas responde a una necesidad de mejorar la eficiencia de sus servicios. Con millones de cuentas en su plataforma, muchas de ellas sin actividad durante largos períodos de tiempo, l a compañía busca liberar recursos de servidores y reducir la carga operativa.

Además, la eliminación de cuentas inactivas también tiene como objetivo aumentar la seguridad, al evitar que las cuentas abandonadas se conviertan en blancos fáciles para actividades fraudulentas , como el acceso no autorizado o el robo de información.

Consejos para los usuarios afectados

Si eres usuario de servicios de Google, pero no los usas con frecuencia, es recomendable que tomes algunas precauciones para evitar la eliminación de tu cuenta. Aquí algunos consejos prácticos:



Inicia sesión regularmente: asegúrate de iniciar sesión al menos una vez cada dos años en tu cuenta de Google. Realiza una actividad mínima: no se requiere mucho para mantener la cuenta activa; por ejemplo, enviar un correo, subir un archivo o ver un video es suficiente. Revisa tus cuentas antiguas: si tienes cuentas que no utilizas frecuentemente, verifica si están activas y considera iniciar sesión para evitar que sean eliminadas. Realiza copias de seguridad: si tienes datos importantes almacenados en tu cuenta de Google, realiza copias de seguridad periódicas para protegerlos. Habilita la autenticación de dos factores: para aumentar la seguridad de tu cuenta y reducir el riesgo de accesos no autorizados, habilita la autenticación de dos factores.

