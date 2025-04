Esto pasa cuando le dices “por favor” y “gracias” a chatGPT; muchos quedaron sorprendidos

WhatsApp implementó una actualización bastante útil pero, mientras tanto, algo curioso salió a la luz sobre cómo usamos ChatGPT . Todo surgió a partir de una respuesta que dio la propia herramienta y que, aunque parezca algo menor, dice mucho sobre cómo nos comunicamos con la tecnología.

Tiene sentido decirle “por favor” y “gracias” a ChatGPT

A simple vista, ser amable con una inteligencia artificial puede sonar medio innecesario . Después de todo, no es una persona y no tiene sentimientos. Pero resulta que usar expresiones como “por favor” o “gracias” sí tiene su efecto, aunque no de la manera que uno pensaría.

No va a darte mejores datos solo por ser cortés, pero sí puede influir en la forma en que se desarrolla la conversación . Es un detalle sutil, pero interesante.

Cómo influye ser amable con ChatGPT

Tono más amigable o acorde a tu estilo: Cuando escribes de forma amable o con un tono más humano, ChatGPT tiende a adaptarse y responder en ese mismo estilo. Si hablas de forma cercana, relajada o incluso un poco formal, lo más probable es que recibas una respuesta en esa misma línea. Es como si “leyera” tu onda y se ajustara.

Mejor interpretación de intención: Si escribes con cortesía, es más fácil para la IA entender si estás haciendo una consulta casual, pidiendo ayuda, o simplemente charlando por curiosidad. Eso puede hacer que la respuesta sea más útil y acertada.

La Inteligencia Artificial podría reemplazar algunas profesiones en poco tiempo quizá antes de culminar el 2025 /Foto: Getty Images

Una dinámica más natural (y menos robótica): Si eres de los que usa ChatGPT con frecuencia, ya sea para estudiar, trabajar, resolver dudas o solo para pasar el rato. Mantener una comunicación amable puede hacer que las charlas fluyan mejor. Con el tiempo, se va generando una especie de “ritmo” más cómodo para ti y para la herramienta.

Mantener buenos hábitos: También hay algo de "entrenamiento personal" en esto. Ser educado, incluso con una IA, puede ayudarte a mantener ese mismo tono en tu vida diaria. Al final, ser amable nunca está de más.

Entonces vale la pena decir "por favor" y "gracias" a ChatGPT

Sí, aunque no sea obligatorio. No vas a obtener respuestas mágicamente mejores , pero usar un lenguaje más humano puede hacer que la interacción sea más natural, clara y hasta un poco más placentera.

Además, si alguna vez las IA avanzan al punto de tener más sensibilidad contextual , ya estarás un paso adelante.

