Temblor en Colombia le movió la cama a más de uno en plena madrugada de miércoles

Un nuevo temblor, ocurrido en plena madrugada, alcanzó a generar alerta en miles de personas que dormían y/o se preparaban para iniciar una nueva jornada de miércoles.

El movimiento de tierra se presentó este 18 de septiembre a las 4:24 a.m. con un sacudón que alcanzó la magnitud de 3.4 en escala de Richter.

El sismo fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano que en su informe detalló que el evento telúrico ubicó su epicentro en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

Y pese a que el movimiento telúrico no tuvo una magnitud considerable, sí fue percibido con mayor fuerza por parte de miles de personas en diferentes zonas del país, quienes reportaron haberse despertado y alertado con el sismo.

Pues este temblor alcanzó a sentirse en todos los municipios de Cundinamarca y en departamentos como Tolima, Meta, Huila, Boyacá, y también en Bogotá.

Por su parte autoridades en las regiones ya entregaron un parte de tranquilidad reportando normalidad en cada lugar luego del temblor de esta madrugada que, por fortuna, no dejó daños materiales ni causó alteración al orden o afectación a personas.

Sin embargo, continúan haciendo barridos por el lugar de epicentro y zonas aledañas para confirmar que el movimiento sísmico o sus leves réplicas no hayan ocasionado afectación a estructuras con agrietamientos que generen alerta o requieran intervención.

Asimismo las autoridades insistieron en el llamado a las personas a no entrar en pánico con los sismos para que la situación no genere hechos o situaciones que lamentar; de igual forma recordaron la importancia de no correr en medio del movimiento de tierra ni hacer evacuaciones innecesarias ya que esto solo aumenta las posibilidades de desatar accidentes.

