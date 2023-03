Video: cantante de música popular fue agredida por otro artista; le rompió la cara

La cantante de música popular Alisson Villalba denunció a través de sus redes sociales que fue agredida por uno de sus colegas luego de presentar su show el pasado sábado 25 de marzo en el barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá; la artista resultó con graves lesiones en el rostro.

Según reveló Villalba, el 'encontrón' se dio luego de que le reclamara su agresor, un cantante urbano, el pago de la mitad del valor de un servicio de taxi; él también se presentó en el mismo establecimiento la misma noche.

Tras el reclamo de la cantante al hombre, este reaccionó atacándola en repetidas ocasiones en el rostro hasta causarle graves lesiones, entre ellas, una fractura de tabique.

“Él se me alzó encima. Él es una persona gorda, es obesa. Se me puso encima, me amarró los pies y no pude devolverle los puños que él me daba”, contó a Noticias RCN.

Villalba, quien actualmente emerge en establecimientos locales de la capital y muestra su talento en redes sociales como TikTok, además difundió en su cuenta de Instagram escabrosas imágenes minutos después de la agresión. Allí se deja ver herida y 'bañada' en sangre. Así mismo, mencionó que el artista urbano es conocido como 'Julián Guzmán Música'.

"Julián Guzmán se encontraba conmigo, yo lo había invitado, yo le pedí que pidiera un carro y lo pagaríamos entre los dos y él me dijo que si y cuando le pedí la mitad del carro que eran 20 mil pesos me dijo que no tenía plata", reveló en la publicación.

Según explicó, luego de esto, su agresor empezó a alzar el tono de voz y a agredirla de manera verbal y física.

"Comenzó a pegar puños en la cara que yo le pedí que no me agrediera más, y yo le pedí rápidamente gritando auxilio al taxista donde íbamos. Que me llevará al hospital o al caí para que me ayudaran", añadió.

Mientras la artista estaba siendo socorrida, Julián Guzmán habría aprovechado para salir del taxi y huir del lugar, y aunque fue detenido a pocas calles, ya se encuentra en libertad. Según la artista, llevaban cerca de dos meses de conocerse.

Hasta el momento se desconoce la versión del hombre involucrado y las medidas legales tomadas por la artista en su contra.

Advertimos que las imágenes difundidas por la propia cantante son sensibles, por lo que le recomendamos a nuestros lectores verlas bajo su responsabilidad.

