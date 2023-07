Video: carro tiene aparatoso choque contra un poste y cae sobre una mujer trans

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un carro, que se movilizaba a alta velocidad, choca contra un poste y cae sobre una mujer que caminaba por la vía; los hechos ocurrieron en la zona metropolitana del Valle de Sula, Honduras.

El aparatoso accidente se dio en la madrugada de este sábado, 1 de julio, a altas horas de la madrugada y aunque, de los hechos, no resultó ninguna víctima mortal, las autoridades determinaron que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

En la grabación se ve cuando el vehículo se estrella contra el poste, da un giro y cae sobre Marian Jons, una mujer transexual que lamentó lo sucedido a través de sus redes sociales.

"Gracias a Dios, estoy con vida, no me esperaba pasar por este proceso, por culpa de un irresponsable, que por andar alcoholizado produjo esto. Le doy gracias a Dios, ya que fue el único que me cubrió y me salvó de no quedar en silla de ruedas, ni nada de eso, sé que me voy a recuperar y gracias a las personas que están al tanto, de verdad aprecio eso", escribió la mujer.

Por fortuna, al lugar llegaron varios ciudadanos, una patrulla de Policía y paramédicos que socorrieron a los involucrados, que terminaron bajo las latas del carro; el conductor solo tuvo una contusión en la cabeza, mientras que Marian resultó con varios raspones.

Por el momento se desconoce qué tipo de responsabilidad deberá tener el hombre que conducía en el vehículo con la mujer, lo que se sabe es que el carro quedó en perdida total tras el violento choque.

Cámaras @911Honduras en el Valle de Sula, captan el momento en el que un ciudadano impacta con su vehículo contra un poste en el Centro de San Pedro Sula, Cortés. Gracias a las inmediata asistencia no resultaron víctimas mortales.#ProtegemosTuVida pic.twitter.com/QZ87QWOM6b — 911Honduras (@911Honduras) July 2, 2023

