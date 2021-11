VIDEO: ladrones chocaron contra una casa y prefirieron abandonar el taxi para no ser capturados

Las cámaras de seguridad del barrio Laurel, localidad de Engativá , captaron un nuevo acto criminal cometido por cinco delincuentes que huían en un taxi, luego de atracar a un hombre mayor este 1 de noviembre sobre las 10:15 a.m.

Tras despojar a la víctima de sus pertenencias y de su bicicleta justo cuando iba a llegar a su casa, estos asumieron que saldrían bien librados de su fechoría, cuando de repente y a gran velocidad, impactaron contra la esquina de una vivienda del sector.

Los asaltantes que iban dentro del taxi salieron de inmediato y dos de ellos resultaron heridos, pues intentaron correr mientras cojeaban. Finalmente, los victimarios sacaron del coche sus pertenencias para ahora sí darse a la fuga junto con el ladrón que iba en la bicicleta hurtada.

Nicolás Pinzón, víctima del acontecimiento, relató lo sucedido: "Sentí un leñazo en la espalda y uno me haló la bicicleta. Yo no la solté y otro me mandó la puñalada al pecho, entonces pegué el salto y salieron con la bicicleta".

Además, el hombre agregó que pudo contactarse con la dueña del taxi y ella asegura que el vehículo lo tenía alguien de confianza y que no entiende lo sucedido.

En estos momentos el coche de servicio público se encuentra en los patios y los responsables no han sido identificados por lo que se encuentran en libertad.