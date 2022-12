Video: pasajeros se 'agarran' a cachetadas durante pelea en bus de Barranquilla

La intolerancia que tienen las personas cada vez se hace más evidente y muestra de esto es la brutal pelea que protagonizaron dos personas en un bus de Barranquilla.

Por medio de las redes sociales se ve el momento en el que en horas de la mañana del pasado 24 de diciembre un hombre y una mujer se fueron a los golpes en la parte trasera de un bus público.

Uno de los pasajeros que iba allí fue quien grabó el momento y según cuentan algunas personas todo comenzó cuando la mujer y el conductor estaban peleando y un hombre se 'metió' en la discusión.

En la filmación se puede ver que la mujer le estaba reclamando al conductor por una respuesta que este le dio y el otro hombre entró en la pelea, al parecer, de manera grosera.

Mientras la mujer discutía con el chofer el otro pasajero dijo: "Ya no le digas más nada, chofer. Ella lo que quiere es problema, no le digas más nada”. A lo que la pasajera le respondió: “¡Cállese la boca, cállese la boca! No sea sapo".

Luego de algunos segundos la pelea pasó a los golpes cuando ella le lanzó una cachetada al hombre y él le dijo: "Las mujeres tienen que respetarme pa’ que uno las respete", luego el pasajero arremetió contra la mujer.

Ante semejante acto de intolerancia, los pasajeros decidieron intervenir para que no pasara a mayores mientras el hombre seguía gritando: "¡Ella me tiene que respetar! ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego. La mujer que me venga a pegar, yo le pego su cachetada también, pa’ que respete. Dale, compi".

El video ya tiene miles de comentarios de personas que recriminan el actuar de los dos pasajeros.

A víspera de navidad, hoy en Sobusa 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ODJuOu5eO8 — Thē Gāmē Chāngēr (@Sadm14) December 22, 2022

