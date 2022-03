Ya hay 154 investigaciones por abuso sexual en Bogotá, según la Secretaría de Educación

Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, reveló que hay un reporte de 659 denuncias de posible acoso sexual que involucran menores de edad en Bogotá; de estas, 154 casos se registran en colegios.

Según Bonilla, los reportes se han atendido oportunamente y, a medida que se denuncia un caso, las víctimas toman valentía y hacen conocer otros.

“En este momento tenemos activas 154 investigaciones, afortunadamente hemos podido resolver muchas de estas que se han presentado, hay más de 50 profesores retirados de sus cargos gracias a estas denuncias. Lo que necesitamos es que denuncien para poder actuar de manera articulada”, destacó Bonilla.

La funcionaria explicó que de estos 154 casos en investigación, un total 54 docentes han sido retirados de sus cargos con pruebas, que el 85% de las denuncias involucran a niñas entre los 13 y los 17 años y que el 11% se registra en estudiantes preescolar y primaria.

