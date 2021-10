¿Ya no sabe qué más ver? Estas son las 100 mejores series del siglo XXI

Más de 100 expertos en cine y televisión, fueron los encargados de escoger las mejores series desde el año 2000.

Durante el 2020, el tema de la pandemia por el COVID-19 hizo que las series se convirtieran en un gran refugio debido al confinamiento. Es por esta razón que BBC Culture decidió crear una lista con las 100 mejores series de este siglo.

Para la investigación, estuvieron presentes 206 personas. Cien de ellos eran mujeres, 104 eran hombres y dos eran no binarios.

En medio de ellos se exoneraban críticos, expertos y personalidades de la industria del cine.

Esta fue la lista que crearon sobre las mejores 100 series durante 21 años:

1.The Wire (2002-2008)

2.Mad Men (2007-2015)

3.Breaking Bad (2008-2013)

4.Fleabag (2016-2019)

5.Game of Thrones ("Juego de tronos") (2011-2019)

6.I May Destroy You ("Podría destruirte") (2020)

7.The Leftovers (2014-2017)

8.The Americans (2013-2018)

9.The Office (versión Reino Unido) (2001-2003)

10.Succession (2018-)

11.BoJack Horseman (2014-2020)

12.Six Feet Under ("Seis pies bajo tierra" o "A dos metros bajo tierra") (2001-2005)

13.Twin Peaks: The Return (2017)

14. "Atlanta" (2016-)

15.Chernobyl (2019)

16.The Crown (2016-)

17.30 Rock ("Rockefeller Plaza") (2006-2013)

18.Deadwood ("Pueblo corrupto") (2004-2006)

19.Lost ("Perdidos) (2004-2010)

20.The Thick of It (2005-2012)

21.Curb Your Enthusiasm ("El show de Larry David") (2000-)

22.Black Mirror (2011-)

23.Better Call Saul (2015-2022)

24.Veep (2012-2019)

25.Sherlock (2010-2017)

26.Watchmen ("Watchmen, los vigilantes") (2019)

27.Line of Duty (2012-2021)

28.Friday Night Lights (2006-2011)

29.Parks and Recreation (2009-2015)

30.Girls (2012-2017)

31.True Detective (2014-2019)

32.Arrested Development ("Sacrificios de familia") (2003-2019)

33.The Good Wife ("La esposa ejemplar") (2009-2016)

34.Bron/Broen ("El Puente") (2011-2018)

35."Fargo" (2014-)

36.Downton Abbey (2010-2015)

37.Band of Brothers ("Hermanos de sangre") (2001)

38.The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada") (2017-)

39.The Office (versión EE.UU.) (2005-2013)

40.Borgen (2010-2022)

41.Schitt's Creek (2015-2020)

42.Peep Show (2003-2015)

43."La casa de papel" (2017-2021)

44.Community (2009-2015)

45.The Good Fight ("La batalla ejemplar") (2017-)

46.Homeland (2011-2020)

47.Grey's Anatomy ("Anatomía de Grey") (2005-)

48.Inside No 9 (2014-)

49.Le Bureau des Légendes ("Oficina de infiltrados") (2015-)

50.Halt and Catch Fire (2014-2017)

51.Small Axe (2020)

52.This is England 86, 88 y 90 (2010-2015)

53.Call My Agent! (Ten Percent) (2015-2020)

54.Happy Valley (2014-)

55.The Shield ("El escudo" o "Al margen de la ley") (2002-2008)

56.The Big Bang Theory ("La teoría del Big Bang") (2007-2019)

57.The Young Pope (2016)

58.Dark (2017-2020)

59.The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo") (2021)

60.House of Cards (2013-2018)

61.Avatar: The Last Airbender ("Avatar: la leyenda de Aang") (2005-2008)

62.The Good Place (2016-2020)

63.Pose (2018-2021)

64.Detectorists (2014-2017)

65.Orange is the New Black (2013-2019)

66.Mare of Easttown (2021)

67.RuPaul's Drag Race (2009-)

68.Stranger Things (2016-)

69."24" (2001-2010)

70.Battlestar Galactica ("Galáctica, Estrella de combate") (2004-2009)

71.Enlightened ("Iluminada") (2011-2013)

72.Gilmore Girls ("Las chicas Gilmore") (2000-2007)

73.Planet Earth ("Planeta Tierra") (2006)

74.Utopia (2013-2014)

75.Babylon Berlin (2017-)

76.Rick and Morty (2013-)

77.American Crime Story (2016-)

78.The Killing (2007-2012)

79.Mindhunter (2017-2019)

80.House (2004-2012)

81.OJ: Made in America (2016)

82.Big Little Lies (2017-2019)

83.Insecure (2016-2021)

84.Normal People (2020)

85."Narcos" (2015-2017)

86.How I Met Your Mother ("Cómo conocí a tu madre") (2005-2014)

87.The Comeback (2005-2014)

88.The OA (2016-2019)

89. "Dexter" (2006-2013)

90.It's Always Sunny in Philadelphia ("Siempre hay sol en Filadelfia" o "Colgados en Filadelfia") (2005-)

91.Westworld (2016-)

92.Show Me a Hero (2015)

93.Treme (2010-2013)

94.Louie (2010-2015)

95.Luther (2010-2019)

96.Catastrophe (2015-2019)

97.Hannibal (2013-2015)

98.Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99.Steven Universe (2013-2020)

100.The Queen's Gambit ("Gambito de dama") (2020)