Yasmina Rossi, la Amparo Grisales FRANCESA

Yasmina Rossi causa sensación en redes sociales. Y no es para menos: ¿qué mujer no sueña con tener un cuerpo sano a esa edad?





El secreto de Rossi, según ella misma lo ha dicho, está en consumir alimentos orgánicos, un aguacate al día, mucho pescado, carne orgánica y hacer yoga.





Además, dice que cuida su cabello y su cuerpo con aceite, una vez a la semana se unta su cuerpo de aceite de oliva y azúcar refinado.





Recientemente, fue escogida por varias marcas, como lencería Land of Women y la tienda online The Dreslyn, para hacer parte de una campaña que pretende acabar con todos los estereotipos y el resultado fue increíble.





