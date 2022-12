YURI se confiesa: Era como una PROSTITUTA que no cobraba

Yuri, reconocida cantante mexicana, realizó varias confesiones para La Red. La reina de la música de plancha admitió los excesos y peligros que corrió en la cumbre de su carrera. Durante la primera parte de la entrevista, Yuri comentó que el dinero, la fama y los egos la llevaron al borde de un abismo.

“Yo estaba muy podrida en muchas áreas, amargada en otras (…) la droga, el sexo… los excesos, eso finalmente te llevan a la muerte”, puntualizó la cantante.

Cuando fue cuestionada por su gran adicción, la ‘reina de la plancha’ confesó que el sexo fue su gran debilidad: “Lo mío era sexual, era una mujer que me encantaba el sexo, tenía muchos amigos que me conseguían muchachitos con los que me acostaba, es como ser prostituta sin cobrar”.

La artista también se refirió al duro momento que vivió cuando tuvo que ser intervenida por dos tumores en sus cuerdas vocales. La recuperación de dicha cirugía tardó mucho tiempo, Yuri dejó de hablar por más de un mes y se vio obligada alejarse de los escenarios.