Él es el joven santandereano de colegio público que alcanzó la perfección en el Icfes

En una época en la que los jóvenes enfrentan múltiples retos para acceder a la educación superior, la historia de Juan Diego Pinzón Villalba brilla como ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

Puedes leer: Los mejores colegios de Bogotá en 2025; un ranking de calidad educativa

Con apenas 16 años, este estudiante del Colegio Universitario del Socorro, en el departamento de Santander, logró lo que muy pocos han conseguido: obtener un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11 del Icfes, correspondientes al calendario B.

Juan Diego presentó la prueba por segunda vez, luego de que su primer intento no le diera el puntaje necesario para ingresar a Medicina, su gran sueño profesional. En lugar de desmotivarse, redobló su compromiso.

“Desde enero comencé a prepararme intensamente. Estudiaba desde las 4:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y por las noches una hora más”, contó en entrevista con El Tiempo.

Su preparación se llevó a cabo en el instituto Marcos, en Bucaramanga, una academia especializada en el fortalecimiento académico para estudiantes que se presentan al Icfes. Allí, su jornada diaria se dividía en sesiones de mañana y tarde, sumando más de diez horas de estudio continuo.

Publicidad

La noche en que conoció su resultado será difícil de olvidar para su familia.

Puedes leer: Becas de estudio: Pagan carreras de casi $5 millones y subsidio extra de más de $1 millón

Publicidad

“Eran como las diez de la noche. Juan Diego entró corriendo con el celular en la mano. Colocó sus credenciales, esperamos unos segundos y cuando vimos el resultado nos abrazamos y lloramos”, relató su padre, Diego Pinzón, en entrevista con la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Juan Diego no solo ha sido un estudiante disciplinado; también ha mantenido un desempeño académico constante.

Juan Diego Pinzón Villalba Foto: Tomada de El Tiempo

“Nunca he perdido una materia y siempre estuve entre los mejores de mi curso. En grado once, ocupé el primer lugar”, aseguró el joven, quien desde pequeño soñó con estudiar Medicina en la UIS, institución que celebró su logro públicamente: “Su meta no fue solo un 500 sobre 500. Su meta ahora es una nueva puerta que se abre”.

Proveniente de una familia trabajadora —su madre es enfermera y su padre administrador de empresas—, Juan Diego agradeció profundamente el apoyo de sus padres y docentes. Su historia resalta el valor de la educación pública como plataforma para transformar vidas.

Hoy, ya como bachiller, dedica su tiempo al aprendizaje del inglés, con el objetivo de ampliar sus horizontes académicos y profesionales fuera del país.

A quienes se enfrentan al reto del Icfes o tienen un objetivo académico en mente, Juan Diego les deja un mensaje claro: “Si tienen un objetivo, luchen por cumplirlo. La disciplina y el enfoque marcan la diferencia”.

Publicidad

Su historia no solo refleja una meta alcanzada, sino también la posibilidad real de que con esfuerzo, incluso desde contextos de recursos limitados, se pueden lograr cosas extraordinarias.

Mira también: Prueba Icfes premia a estudiantes